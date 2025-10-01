Octubre arranca con lluvias muy fuertes e intensas este miércoles en los siguientes estados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde chubascos hasta lluvias muy fuertes con puntuales intensas se esperan este miércoles, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico para el 1 de octubre, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo

Para este miércoles, la onda tropical número 35 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, en combinación con una baja presión en superficie en el suroeste del golfo de México y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano.

Dichos sistemas ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sur y sureste de México, adicionalmente en la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, además del ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generará chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, occidente y centro del territorio nacional.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana; con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, así como probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 01 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y costa).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla y Tamaulipas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 01 de octubre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 01 de octubre: