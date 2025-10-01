Por posibles actos de corrupción, renuncia el titular de la Unidad de Administración de la Corte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un mes de iniciar funciones, el titular de la Unidad de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Roberto Moreno Herrera renunció a su cargo por la supuesta existencia de investigaciones en su contra por irregularidades y posibles actos de corrupción cometidos cuando era secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

La oficina de comunicación social de la Corte confirmó a Proceso que el ministro presidente, Hugo Aguilar, aceptó la renuncia de Moreno Herrera quien en su carta explicó que busca resolver su situación jurídica para no afectar la imagen de la institución.

Moreno renunció luego de que la presidenta del SNA, Vania Pérez, supuestamente notificó a la Corte la existencia de una investigación contra Moreno Herrera por posibles irregularidades durante su gestión en el cuerpo colegiado, sin embargo, el ahora exfuncionario de la SCJN rechazó que esté notificado de alguna investigación en su contra.

El 20 de febrero pasado Pérez Morales confirmó que solicitó a Moreno Herrera su renuncia al SNA por viajes no justificados, uso discrecional de recursos de más de un millón de pesos, uso de la imagen pública del SNA para beneficio personal, entre otros.