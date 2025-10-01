Secretario de Hacienda defiende el trabajo de aduanas pese al huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, aseguró que la dependencia federal ha hecho un trabajo excelente en aduanas en contra del huachicol fiscal.

Durante su comparecencia en el Senado para la Glosa del Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, Édgar Amador Zamora resaltó que en el presente año se van a recaudar nueve veces más de lo que se obtuvo en el 2006 y seis veces más que todo el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Por ejemplo, para el periodo 2006, todos los ingresos provenientes de aduanas sumaban 148 mil 482 millones de pesos en promedio, todos los ingresos por aduanas. Simplemente en este año, en el año 2025, nuestro estimado de cierre es un billón 392 mil millones de pesos de ingresos por aduanas.

“Es decir, en este año esperamos recaudar nueve veces más por aduanas por comercio exterior que en el sexenio 2006. En el sexenio 2007-2012, la recaudación por aduanas fue en promedio 262 mil 260 millones de pesos. Es decir, este año estaríamos recaudando 5.3 veces más que en esa administración. Entonces claramente estamos haciendo algo bien en aduanas. Estamos recaudando más. Estamos luchando contra el contrabando”, detalló.

El funcionario afirmó que se están disminuyendo fugas y aumentando eficiencias, ya que afirmó que están recaudando nueve veces o cinco veces más en comercio exterior que en las administraciones anteriores, y “eso es fruto de la lucha contra el contrabando, de la lucha contra la corrupción”.

Esto ante los cuestionamientos de las senadoras opositores sobre el huachicol fiscal detectado en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Cómo se está realizando la vigilancia en el sistema financiero para prevenir y evitar casos como vectores donde está relacionado un alto funcionario público del sexenio de López Obrador?

“Quiero referirme a la fracción duodécima que a la letra organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, señor secretario, sin embargo, en el sexenio pasado, encabezado por López Obrador, en las aduanas de nuestro país se cometió el delito de contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal, eso es robar, mentir y traicionar al pueblo de México.

“Por eso hoy queremos decirle que usted es el responsable de arreglar todos estos problemas, se calcula que el daño al erario anual es de 170 mil millones de pesos todo lo que podríamos hacer con eso, y para Pemex es de 517 mil millones, casi un 20% del presupuesto anual se va en robo por el huachicol fiscal. ¿Usted cree que eso es justo cuando hoy muchos caminos no existen ya?”, cuestionó la senadora del PRI, Carolina Viggiano.

“En el 2018 la deuda pública era de 10.5 billones de pesos y para el próximo año cerraremos en 20.3 billones, el doble, lo cual está hipotecando el futuro de las familias mexicanas. ¿Por qué tanta irresponsabilidad sobre el futuro de México? ¿Por qué secretario vienen a mentirle tanto a los mexicanos?

“Y como si el escenario no fuera ya catastrófico, se ha destapado una terrible red de corrupción conocida como huachicol fiscal de lo cual no lo escuché hablar de esto en su discurso. Realizada durante los gobiernos de Morena y que han defraudado por cientos de miles de millones de pesos salariales. Hace apenas unos días el secretario de la Marina reconoció públicamente la corrupción en su institución y dijo que hubiera sido imperdonable callar.

“Señor secretario, ¿de qué tamaño es el desfalco que ha dejado el huachicol fiscal en el erario?”, preguntó la senadora panista Imelda Sanmiguel Sánchez.