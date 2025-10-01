“Siempre hemos dicho no habrá impunidad”: Sheinbaum sobre caso de Adán Augusto y La Barredora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tiene razón en su discurso en el Senado en torno a que si alguien cruza la línea de la legalidad, enfrentará las consecuencias; al mismo tiempo que indicó que en el caso de Adán Augusto López hasta ahora no hay nada que lo relacione con un acto delictivo.

A la mandataria federal se le planteó que la funcionaria federal pronunciara estas palabras en la cámara alta donde López Hernández es coordinador de Morena, la bancada oficialista, quien fue responsable del nombramiento de Hernán Bermúdez Requena, actualmente procesado por ser el presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, en Tabasco.

La presidenta expuso: “Siempre hemos dicho no habrá impunidad” y destacó que quien hizo la investigación, pidió las órdenes de aprehensión en cuanto al contrabando de combustible fue su gobierno. “Nosotros presentamos la denuncia a la fiscalía y esta hizo las detenciones”.

Dijo que en el caso de Tabasco, la investigación que derivó en la orden de aprehensión de Bermúdez Requena dijo que se comenzó con la investigación en la Fiscalía General del estado y otra parte en la FGR y ahora hay detenciones.

Acusó que han querido politizar el tema y afirmó que se requieren pruebas y de haberlas se va a proceder, pero insistió en que son delitos que se encontraron durante esta administración.

“Ahora se quiere hacer una narrativa que esto era de antes y no se detuvo, sí, pero las detenciones son ahora” y ante el señalamiento de que Morena está encubriendo, cuestionó: “¿Perdón?”, después consideró que es “una construcción -no sé ni cómo llamarle- esquizofrénica”.

Tiene razón la secretaria de Gobernación, no va a haber impunidad”, por lo que si se presenta caso de ilegalidad se presentan denuncias y las pruebas.

Reiteró que cuando Adán Augusto fue gobernador de Tabasco y hasta que dejó el cargo, aún con Carlos Merino, se redujo el índice de delitos.

En caso de que se encuentren pruebas en contra del senador de morenista, dijo, colaboraría en ir a declarar ante las autoridades competentes, pero “hasta ahora no hay nada que esté relacionado con él”.

“Nosotros no establecemos ninguna relación de contubernio con nadie, cuando hay pruebas se procede”. Se le preguntó si López Hernández aun aporta al movimiento y respondió: “Eso es otra cosa, y eso lo tienen que ver con los senadores” y después puso la encuesta que favorece en aprobación a su administración.

“Eso es algo que no tengo que decidir yo están acostumbrados al dedazo, te quito te pongo, muevo, jalo, a que el presidente decida todo”, pero afirmó que tiene que haber pruebas y aunque apuntó el desgaste es de todos los medios, reiteró que tiene que haber pruebas.