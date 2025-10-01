“Son propiedades adquiridas con lavado de dinero”: Sheinbaum sobre terrenos de Alito

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia del pueblo. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que las expropiaciones del gobierno de Layda Sansores al priista Alejandro Moreno fueron adquiridas mediante lavado de dinero.

“Entiendo que son propiedades adquiridas con lavado de dinero”, afirmó en la conferencia matutina.

Dado que cambiaron la ley en Campeche, dijo Sheinbaum, “lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero, de la corrupción, y que por eso viene este esquema”.

La mandataria agregó que ahora trabajan en la Ley de Extinción de Dominio, “porque es muy difícil que haya extinción de dominio, incluso en casos de delincuencia organizada, donde está probado; o sea, ya está la sanción a la persona, y hacer la extinción de dominio es muy largo”.

Consideró obvio que se aplique la extinción de dominio en casos de corrupción.

“Si se adquiere un predio, o sea, tiene que demostrarse, evidentemente, y cualquier cosa la tiene que determinar un juez; pero si por corrupción, por mal uso del recurso se compra un inmueble y se demuestra que eran incluso recursos públicos o recursos mal habidos a través de algún moche o alguna otra cosa: pues sí, ¿no?”.

Dichos predios podrían darse, por ejemplo, a la SEP para construir escuelas, en específico mencionó las universidades.

Expropiación en Campeche

El pasado martes 30 de septiembre, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román anunció durante su programa "Martes del Jaguar" la expropiación legal de cuatro predios con una superficie de ocho hectáreas de terreno del fraccionamiento Miramar, propiedad del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

De acuerdo con la recién aprobada ley de Expropiación se determinó expropiar esos predios que están a nombre de la madre de Alejandro Moreno, Yolanda Cárdenas Montero y su arquitecto Juan José Salazar Ferrer.