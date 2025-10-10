Amparo colectivo se mantiene en reforma a la ley: Laura Itzel Castillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, afirmó que en la reforma a la Ley de Amparo se mantuvo una de las propuestas de las audiencias públicas, realizadas en la Cámara alta, de que el amparo fuera colectivo.

En entrevista, la senadora de Morena resaltó que hubo cambios que beneficiarían a la Ley de Amparo, como el apoyo a los ciudadanos, la reducción de los tiempos para dictar sentencia o la digitalización de los procedimientos.

“Entonces, esta es una de las cosas que me parece que tenemos que recalcar. Así como también que hubo unos foros en los cuales participaron diferentes actores, juristas, especialistas, académicos, en fin; y, dentro de la misma discusión, una de las cuestiones que se tenían dudas y que tenía que estar más preciso, era sobre el interés legítimo para que fuera, tanto directo como indirecto y, desde luego, lo relativo a lo que sería ya si era individual o colectivo. Entonces, esto se amplió que fuera también colectivo, quedó especificado allí…

“Sí, allí está en la minuta que recibió la Cámara de Diputados, eso es importante decirlo; y que se escuchó a los especialistas en estos foros que fueron audiencias públicas”, detalló.

Respecto al polémico artículo transitorio de retroactividad, Laura Itzel Castillo señaló que serán los diputados quienes definirán si realizan cambios a la redacción de esa modificación, misma que ya no aparece en el dictamen que se distribuyó entre los diputados en las Comisiones que están revisando la minuta enviada por la Cámara alta.

La reforma a la Ley de Amparo se discutirá el próximo martes en el Pleno de la Cámara de Diputados con los cambios propuestos por los Comisiones dictaminadoras, entre esos cambios se espera ya no aparezca el artículo transitorio de retroactividad propuesta por un senador de morena en las reservas.