De B-King a Fede Dorcaz: artistas extranjeros asesinados o desaparecidos en México el último mes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Durante septiembre y octubre de 2025, varios artistas extranjeros han sido asesinados o se encuentran desaparecidos en México. Los casos de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, el del venezolano Tayron Paredes Gamboa y el más reciente del argentino Fede Dorcaz, han colocado nuevamente en el debate la seguridad de artistas y migrantes dedicados al entretenimiento en el país.

B-King y Regio Clown: músicos colombianos asesinados

El 17 de septiembre de 2025 fueron encontrados sin vida los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como DJ Regio Clown, en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Ambos habían desaparecido un día antes, luego de salir de un gimnasio en la zona de Polanco, Ciudad de México. Las fiscalías capitalina y mexiquense confirmaron la identidad de los cuerpos y abrieron una investigación por homicidio doloso.

Los artistas residían en México y desarrollaban sus carreras en la música urbana y electrónica. Planeaban viajar a Colombia el día del hallazgo de sus cuerpos.

En la investigación se han detenido a cuatro personas señaladas como presuntos cooperadores del crimen. De acuerdo con información judicial, uno de ellos habría prestado un vehículo utilizado para el traslado de las víctimas. Las autoridades mantienen bajo prisión preventiva a los implicados mientras continúa la indagatoria.

Uno de los acusados denunció presuntas irregularidades en el proceso y alegó haber vendido el automóvil antes del crimen. La defensa sostiene que existen inconsistencias en la cadena de custodia de las pruebas.

El caso permanece abierto y bajo análisis conjunto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía de la Ciudad de México. Las investigaciones apuntan a la participación de estructuras criminales con presencia en la zona centro del país.

Tayron Paredes Gamboa: DJ venezolano desaparecido

El caso de Tayron Paredes Gamboa, ciudadano venezolano de 27 años, se mantiene en calidad de persona desaparecida. Fue visto por última vez el 19 de septiembre en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, mientras realizaba entregas de comida por aplicación.

Paredes combinaba su trabajo como repartidor con su actividad como DJ. Según sus familiares, antes de desaparecer envió un mensaje de WhatsApp a su hermana advirtiendo que había sido enviado “a una zona de monte” y que no se sentía seguro.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) emitió una ficha oficial para localizarlo. Su teléfono celular dejó de emitir señal poco después, y el rastro de geolocalización lo ubicó en la zona de Huehuetoca.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si alguno de los cuerpos hallados posteriormente en el Estado de México pertenece a Paredes. El caso continúa activo en fase de búsqueda y análisis pericial.

Fede Dorcaz: cantante argentino asesinado en la Ciudad de México

El 10 de octubre de 2025 fue asesinado el cantante y compositor argentino Fede Dorcaz en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el artista conducía su vehículo cuando fue atacado a balazos. La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso con arma de fuego.

Dorcaz se encontraba en México para participar en la nueva temporada del reality de Televisa Las Estrellas Bailan en Hoy, para el cual ensayaba junto a la actriz Mariana Ávila en los foros de Televisa San Ángel.

El crimen ocurrió a pocos días del estreno del programa. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni se ha confirmado un móvil.