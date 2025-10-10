Este viernes inician las audiencias públicas sobre Ley de Amparo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dio a conocer la ruta para discutir la Ley de Amparo, misma que se prevé discutir el próximo lunes en Comisiones y el martes en el Pleno de San Lázaro.

En conferencia de prensa, el morenista también dio a conocer que las audiencias públicas se realizarán el viernes, sábado y el lunes.

“Las comisiones ayer, de manera libre, de manera autónoma, decidieron hacer audiencias públicas y hasta las 20:00 horas van a recibir participantes. Siguiente, esta es la fecha de las audiencias públicas que ayer aprobaron las comisiones, viernes, sábado y lunes, interés legítimo y procedencia, suspensión y otros temas.

“La siguiente, y estas son las fechas relevantes en esta materia de la Ley de Amparo. Como ven, no se dio fast track, no hubo dispensa de trámites, no se atropelló ningún proceso legislativo…el lunes 13, a las seis de la tarde, según me informaron, van a convocar la aprobación y discusión del dictamen, el lunes 13. Y el martes 14, en dos sesiones, primera sesión para dar publicidad y la segunda Sesión para la discusión y en su caso aprobación”, detalló.

Miscelánea Fiscal: de miércoles a viernes

Ricardo Monreal también dio a conocer la ruta para la discusión de la Miscelánea Fiscal 2025, misma que se discutirá desde el miércoles de la siguiente semana hasta el viernes, y si no terminan la discusión, resaltó, continuará hasta el sábado.

“El martes también se reúne la Comisión de Hacienda, que van diarios muy avanzados, en estos cuatro instrumentos habrá cuatro dictámenes en la Comisión de Hacienda. Es la miscelánea fiscal: la Ley Federal de Derechos y la Ley de IEPS, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Código Fiscal de la Federación, es el tercer dictamen y el cuarto dictamen es la Ley de Ingresos.

“Entonces quiere decir que se da publicidad el martes en la primera Sesión, pero ya en la segunda Sesión solo será la Ley de Amparo, y vamos a sesionar miércoles, jueves y viernes, prácticamente un dictamen por día, de los cuatro de ingresos. Si es necesario más días, los vamos a hacer. No vamos a precipitar nada, no vamos a atropellar nada, que haya una gran discusión, el tiempo que sea indispensable. Entonces se prevé que toda la semana haya sesiones, martes, miércoles, jueves, viernes y probablemente el sábado, si no terminamos de liberar”, explicó.