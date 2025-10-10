Fede Dorcaz: quién era el cantante argentino asesinado en CDMX previo a participar en reality de Televisa

El cantante argentino Fede Dorcaz preparaba su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy antes del ataque.. Foto: IG @fededorcaz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El cantante y compositor argentino Fede Dorcaz fue asesinado en un ataque armado en la Ciudad de México días antes de su participación en la nueva temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, producido por Televisa.

El hecho ocurrió la tarde del jueves 10 de octubre en la alcaldía Miguel Hidalgo, de acuerdo con los primeros reportes policiales. Dorcaz, de 29 años de edad, conducía su vehículo sobre la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, cuando fue atacado por sujetos armados.

Paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar. Las autoridades capitalinas mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil y la identidad de los responsables.

Fede Dorcaz: trayectoria artística

Federico Dorcaz, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, era originario de Buenos Aires, Argentina. Se desempeñaba como cantante, compositor y modelo.

Durante los últimos años radicó en México, donde desarrolló su carrera musical y participó en distintos proyectos de entretenimiento. Su estilo combinaba géneros pop y urbanos, y había lanzado varios temas que compartía en plataformas digitales y redes sociales.

Dorcaz había ganado presencia en medios latinoamericanos tras colaborar con otros intérpretes emergentes y presentarse en eventos de televisión. En redes sociales contaba con miles de seguidores y mantenía una comunicación constante con su audiencia a través de contenido musical y colaboraciones con figuras del medio.

Participación en Las Estrellas Bailan en Hoy

El artista formaba parte del elenco confirmado para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, reality del matutino Hoy de Televisa.

De acuerdo con reportes difundidos por la producción, Dorcaz ensayaba junto a la actriz Mariana Ávila en los foros de Televisa San Ángel, preparando su participación en el concurso de baile.

El estreno de la nueva edición estaba previsto para los próximos días, por lo que su participación era considerada uno de los debuts internacionales de la temporada.

El programa ¡Siéntese quien pueda! y los conductores de Hoy confirmaron su fallecimiento el viernes 10 de octubre, manifestando condolencias a su familia y compañeros. Durante la transmisión en vivo del matutino, los presentadores Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Andrea Escalona y Arath de la Torre expresaron su solidaridad y lamentaron la noticia.

Circunstancias del ataque

Según las primeras versiones difundidas por autoridades locales, Fede Dorcaz fue atacado mientras conducía un automóvil en la colonia Ampliación Daniel Garza. Testigos reportaron que varios sujetos se aproximaron al vehículo y realizaron disparos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que ya se revisan grabaciones de las cámaras del C5 para identificar la ruta de los presuntos responsables. Hasta ahora no se ha confirmado si se trató de un ataque directo o un intento de robo.

El Ministerio Público de la Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso con arma de fuego.

Últimas actividades públicas del cantante argentino en CDMX

Horas antes del ataque, Fede Dorcaz había compartido en redes sociales fotografías de su estancia en Televisa San Ángel, donde participaba en los ensayos del reality. En las imágenes se le observa en el foro junto a miembros de producción.

Las publicaciones más recientes mostraban su entusiasmo por integrarse al programa y su agradecimiento por la oportunidad profesional en México.