Fernández Noroña dice que volvería a volar en jet privado; “es práctico”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la polémica que se suscitó por el vuelo privado que realizó el senador Gerardo Fernández Noroña en una gira informativa por Coahuila, el legislador afirmó que lo hizo porque fue práctico.

En su habitual videocharla vespertina del jueves, el morenista adelantó que volverá a tomar ese tipo de vuelos cada que sea necesario por la falta de conectividad en el país.

“Le agradezco mucho a los compañeros y compañeras que organizaron el recorrido y que hicieron posible que pudiera estar en los lugares. Es un espacio chiquitito, chiquitito, cuatro plazas (en referencia al jet privado).

“No es un asunto de presunción, por supuesto que no fue un asunto de comodidad, fue un asunto práctico. Y yo, por supuesto, que me agarré en vuelos comerciales, y cuando sea necesario un taxi aéreo, porque es necesario, pues que venga el diluvio, pero si la conectividad del país no da…”, explicó.

El senador morenista también afirmó que es más cómodo ir en vuelo comercial que en jet privado.

“Es más, voy a decir algo que todavía va a tener más ámpula. Es mucho más cómodo el vuelo comercial. Fíjense lo que estoy diciendo, es mucho más cómodo el vuelo comercial que la avioneta en la que viajé”, resaltó.