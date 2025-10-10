Hugo Eric Flores se retracta tras afirmar que 70% de ediles obedecen a la delincuencia organizada

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El diputado de Morena, Hugo Eric Flores Cervantes, aclaró que lo que quiso decir en un foro evangélico en el que participó y en el que afirmó que el 70% del territorio mexicano está gobernado por presidentes municipales que obedecen a grupos criminales, rectificó afirmó que se refería a una "narcosociedad".

En entrevista en la Cámara de Diputados, Flores Cervantes, explicó que el contexto fue que él estaba hablando de esta generación que se ha permitido que el crimen organizado invada México.

“El contexto es un lugar donde yo estoy hablando de esta generación que hemos permitido que el crimen organizado ‘invada’ México. Porque hoy hay un mantra, narco Gobierno, como si el narcotráfico se hubiera inventado hace 7 años. Esa es una gran mentira.

“Yo lo que llevaba a la reflexión a ese auditorio, al que me estaba dirigiendo, era que desafortunadamente hoy tenemos que aceptar que hay una ‘narcosociedad’. La apología del delito, lo que cantamos, lo que oímos, lo que consumimos en redes sociales, en plataformas. Pues se ha creado una cultura de la muerte”, explicó.

El diputado morenista afirmó que antes los jóvenes querían ser abogados o doctores, ahora, afirmó, algunos aspiran a ser líderes de un cártel.

Flores Cervantes enfatizó que este tema no se quiere abordar y tal vez le ocasione problemas pero, afirmó, alguien tiene que poner “el dedo en la llaga”.

“De las cosas que se filtraron. Pues, díganme si yo dije una mentira, ¿cómo empezó a involucrarse en la corte política? ¿Cómo empezó a involucrarse en la corte política?

“Primero daban recursos, luego ponían candidatos y ahora, en muchos lugares, no digo que en el 70%, ellos son los candidatos. Yo sé que esto me ocasiona problemas políticos y me puede ocasionar, alguien me dijo ayer: ‘¿No tienes miedo al tema de tu seguridad? Y yo digo: ¿Quién va a poner el dedo en la llaga?”.