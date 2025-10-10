PAN celebra retiro del proyecto de Yasmín Esquivel contra amparos de organizaciones ambientales

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El diputado del PAN, Daniel Chimal, celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó indefinidamente el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, que pretendía restringir amparos en defensa del medio ambiente, lo que, afirmó, abre camino a que haya el derecho legítimo a manifestar inconformidades contra malas decisiones del Gobierno.

El diputado albiazul recriminó que la “nueva Corte” y en especial, la ministra Yasmín Esquivel, haya intentado batear los casos que afectan los ecosistemas del país, donde hay comunidades que se quejan por obras, mal manejo de recursos naturales o negligencias que dañan sus comunidades.

“De los mejores ejemplos, está el tema del Tren Maya o la Refinería Dos Bocas, que dichas obras, han traído consigo daños ecológicos que fueron denunciados formalmente y no pasó absolutamente nada”, resaltó.

Además, Daniel Chimal pidió a las y los ministros de la SCJN, a no limitar los derechos de organizaciones sociales protectoras del medio ambiente.

“Este gobierno no quiere litigar con ciudadanos, no quieren ver el daño que hacen sus malas y obsoletas decisiones y mucho menos, respóndeles a las comunidades que exigen respeto a sus creencias, costumbres y patrimonio natural”, resaltó.

Para finalizar, el legislador panista adelantó que dará asesoramiento a ONG para mantener la lucha contra destrucción ambiental del Estado. “La Corte no puede invalidar ese derecho”, aseveró.