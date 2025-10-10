Sheinbaum respalda a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente (Pedro) Castillo”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum ante la destitución de Dina Boluarte, en Perú.



En conferencia en Palacio Nacional, más allá de hablar de Boluarte, la mandataria mexicana se refirió al expresidente Pedro Castillo, quien fue llevado a prisión.



“Nuestra solidaridad siempre con él. Y, pues, creo que fue por unanimidad, ¿verdad? La destitución (de Boluarte). Pero nuestra insistencia de que se libere a Castillo y tenga un juicio justo”, dijo.



Los gobiernos de México y Perú no han mantenido buenas relaciones desde el anterior sexenio debido a la destitución de Castillo y dadas las opiniones del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso llamó espuria a Boluarte. Con la llegada de la nueva administración, el gobierno peruano declaró persona non grata a Sheinbaum Pardo.