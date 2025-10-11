Beca Rita Cetina 2025: quiénes cobran del 13 al 17 de octubre y cómo saber si te toca

La Beca Rita Cetina inició los depósitos del bimestre septiembre-octubre desde el 6 de octubre y continuará hasta el día 17 con un esquema alfabético de pago.. Foto: Facebook Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Beca Universal Rita Cetina 2025, dirigida a estudiantes de educación básica, reanuda los pagos del bimestre septiembre-octubre a partir del lunes 6 de octubre.

De acuerdo con el calendario oficial, los depósitos se realizarán de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido, con el fin de evitar saturación en las sucursales del Banco del Bienestar y garantizar la entrega ordenada del apoyo económico.

El monto establecido para este bimestre es de 1,900 pesos por beneficiaria, con 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria dentro del mismo hogar. Las autoridades informaron que el pago se realizará únicamente por depósito bancario, por lo que es indispensable contar con la Tarjeta del Banco del Bienestar activa.

Fechas de pago del 13 al 17 de octubre

Según el calendario oficial, la dispersión se realizará en las siguientes fechas:

Lunes 13 de octubre: letra M

Martes 14 de octubre: letras N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 15 de octubre: letra R

Jueves 16 de octubre: letra S

Viernes 17 de octubre: letras T, U, V, W, X, Y, Z

Las autoridades aclararon que las fechas no son modificables y que los depósitos se reflejarán en la cuenta bancaria de cada beneficiaria conforme al día asignado.

Cómo verificar el pago

Las beneficiarias pueden consultar la fecha exacta del depósito ingresando su CURP en el buscador de pagos disponible en la plataforma de la Beca Rita Cetina o en los portales de la SEP y Becas para el Bienestar.

También se recomienda verificar que la tarjeta esté habilitada para recibir depósitos y conservar los comprobantes de registro. En caso de no aparecer en el calendario, el pago podría ser diferido al siguiente bimestre.

Conforme a la programación anual, solo resta un pago más este año: el correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, que se entregará en diciembre de 2025. Durante julio y agosto no se realizan depósitos por el periodo vacacional escolar.