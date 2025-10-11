Choque entre pipa y tráiler provoca incendio y cierre de autopista México–Puebla (Videos)

Choque entre pipa y tráiler provoca incendio y cierre de la autopista México–Puebla. Foto: X: @janethleontv

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un choque entre dos tráileres, uno de ellos cargado con combustible provocó un incendio en el kilómetro 72 de esa vialidad, a la altura del municipio de Tlahuapan, lo que obligó al cierre de la autopista México–Puebla.

De acuerdo con información de la policía estatal de Puebla, el incidente provocó lesiones a un chofer de una de las unidades impactadas, quien fue trasladado al Hospital Integral de San Martín Texmelucan por quemaduras en al menos el 50% de su cuerpo.

Los primeros reportes del accidente refieren que el chofer del tráiler de doble remolque que transportaba combustible perdió el control y se volcó sobre el asfalto.

El accidente provocó el derrame del diésel que transportaba y alcanzó un domicilio particular que almacenaba material de reciclaje, provocando un incendio de gran magnitud, reportaron medios locales.

Explosión de pipa de gas en la autopista México-Puebla, km 72, rumbo a Puebla. La @GN_MEXICO_ y bomberos ya atienden; circulación totalmente bloqueada. Se desconoce el número de víctimas. #AlMomento #TránsitoPuebla pic.twitter.com/hzFu2lGiMD — Janeth León M (@janethleontv) October 11, 2025

Los vecinos del inmueble siniestrado intentaron apagar el fuego antes de que llegara personal de bomberos y de Protección Civil de Tlahuapan, operación a la que se sumaron bomberos de San Martín Texmelucan.

De acuerdo a la policía estatal de Puebla, el lugar el accidente acudieron elementos de la Guardia Nacional, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Protección Civil estatal y autoridades municipales.

?? Cierre total en la autopista México–Puebla por volcadura e incendio de pipa



Permanece cerrado el tramo del km 72 de la autopista México–Puebla en ambos sentidos, por la volcadura e incendio de una pipa con combustóleo. Personal de CAPUFE, Guardia Nacional y Protección Civil… pic.twitter.com/RMc4N6ldpv — Azucena Uresti (@azucenau) October 11, 2025

Capufe anunció en su portal de X que la carretera México-Puebla se mantenía cerrada en ambos sentidos de la circulación “por maniobras para el retiro de la unidad siniestrada y labores de limpieza”.

Capufe recomendó utilizar las vías alternas, para llegar a Puebla tomar la carretera libre a la altura del kilómetro 63 a la altura del poblado de Río Frío, y en sentido contrario, hacia la Ciudad de México, tomar la desviación a la altura del kilómetro 83 de la carretera libre, en el Puente Apapaxco.