Choque entre pipa y tráiler provoca incendio y cierre de autopista México–Puebla (Videos)

Los primeros reportes del accidente refieren que el chofer del tráiler de doble remolque que transportaba combustible perdió el control y se volcó sobre el asfalto.
sábado, 11 de octubre de 2025 · 17:55

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un choque entre dos tráileres, uno de ellos cargado con combustible provocó un incendio en el kilómetro 72 de esa vialidad, a la altura del municipio de Tlahuapan, lo que obligó al cierre de la autopista México–Puebla.

De acuerdo con información de la policía estatal de Puebla, el incidente provocó lesiones a un chofer de una de las unidades impactadas, quien fue trasladado al Hospital Integral de San Martín Texmelucan por quemaduras en al menos el 50% de su cuerpo.

Los primeros reportes del accidente refieren que el chofer del tráiler de doble remolque que transportaba combustible perdió el control y se volcó sobre el asfalto.

El accidente provocó el derrame del diésel que transportaba y alcanzó un domicilio particular que almacenaba material de reciclaje, provocando un incendio de gran magnitud, reportaron medios locales.

 

 

Los vecinos del inmueble siniestrado intentaron apagar el fuego antes de que llegara personal de bomberos y de Protección Civil de Tlahuapan, operación a la que se sumaron bomberos de San Martín Texmelucan.

De acuerdo a la policía estatal de Puebla, el lugar el accidente acudieron elementos de la Guardia Nacional, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Protección Civil estatal y autoridades municipales.

 

 

Capufe anunció en su portal de X que la carretera México-Puebla se mantenía cerrada en ambos sentidos de la circulación “por maniobras para el retiro de la unidad siniestrada y labores de limpieza”.

Capufe recomendó utilizar las vías alternas, para llegar a Puebla tomar la carretera libre a la altura del kilómetro 63 a la altura del poblado de Río Frío, y en sentido contrario, hacia la Ciudad de México, tomar la desviación a la altura del kilómetro 83 de la carretera libre, en el Puente Apapaxco.

 

 

