Falso, que hija de Omar Bravo lo denunciara, dice su abuela; él “es una buena persona”

GUADALAJARA Jal. (apro).- Rosalba Casas Reynoso, abuela de Sherlyn, hija del exfutbolista Omar Bravo, aclaró ayer que su nieta no es quien presentó la denuncia contra el exdelantero, como se aseguró en algunos videos difundidos en redes sociales, en los que se utilizó una fotografía de la joven.

La mujer se presentó a las afueras de los juzgados mientras se realizaba la audiencia en la que Omar Bravo fue vinculado a proceso tras ser acusado de abuso sexual infantil agravado, y en la que se determinó que permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante seis meses.

La abuela de Sherlyn refirió que su hija inició una relación con el futbolista cuando ella tenía 15 años y él 20 años; dos años después nació su nieta, tras lo cual la madre presentó una demanda por el derecho a la manutención en 2004, la cual fue retirada tras un arreglo de palabra, en el que Omar se comprometió a hacerse cargo de su hija.

Rosalba Casas subrayó que ni Sherlyn ni su hija están demandando al exfutbolista ni buscan "subirse al carrito" para destruir su carrera o reputación.

En entrevista, la mujer afirmó que Omar Bravo es "una buena persona" que se ocupa de su nieta y que ambos mantienen una "bonita relación".

La abuela expresó preocupación y molestia porque la imagen de Sherlyn está siendo utilizada en algunas redes sociales que refieren falsamente que su nieta es quien acusó a su padre, cuando este señalamiento lo hacen otras personas. Manifestó que le parece "muy feo" que se intente destruir la imagen de Omar y se afecte la reputación de su hija y nieta.

Asimismo, Rosalba Casas Reynoso reveló las graves consecuencias que estas acusaciones han tenido para su nieta, actualmente de 21 años, quien ha sido despedida de su trabajo y planea abandonar la escuela debido al acoso. La abuela enfatizó el daño que sufre Sherlyn al ver en los medios que su padre es acusado y que se le atribuye a ella la denuncia.

"Yo quiero aclarar que Omar es una buena persona, que Omar ve por mi nieta, que ellos tienen una bonita relación y mi hija. Están usando la imagen de Sherlyn, como si Sherlyn haya demandado a su papá, como si Sherlyn quiere abrir una carpeta, como si Sherlyn y mi hija quieren hacer una venganza o como quien dice subirse al carrito para destruir a Omar y eso es falso", expresó Rosalba.

Finalmente, Rosalba Casas Reynoso reiteró que su nieta y su hija no buscan dinero ni fama, sino que se diga la verdad. Pidió que la imagen de Sherlyn no sea utilizada para decir que su padre abusó de ella y que, si Omar es culpable de algo, la autoridad lo aclare, y si su hija presentó alguna denuncia, también se aclare. La abuela describió a Omar como una persona honesta e inocente, dedicada a su profesión.