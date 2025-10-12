Fraude de Yox Holding: las claves de la estafa que asciende a 2 mil millones de pesos en México

El fraude de Yox Holding sigue creciendo: 2 mil millones de pesos en pérdidas y miles de afectados en México.. Foto: Canva/ Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El escándalo de Yox Holding ha cobrado dimensiones nacionales y se perfila como uno de los fraudes financieros más grandes cometidos en México. Miles de personas en distintos estados resultaron afectadas por un esquema que prometía altos rendimientos con supuestas inversiones en apuestas deportivas, bienes raíces y marcas comerciales.

El caso se descubrió a finales de 2023, cuando inversionistas comenzaron a reportar que los pagos de rendimientos se retrasaban o nunca llegaban. Desde entonces, el número de denuncias se ha incrementado de forma sostenida ante fiscalías de varios estados.

Según información del Periódico Mural (Grupo Reforma), el monto total reclamado por las víctimas asciende ya a 2 mil millones de pesos, con 3,680 personas afectadas que han presentado denuncias formales ante las autoridades de Jalisco y otras entidades. La cifra marca un incremento respecto a los primeros reportes de 2024, cuando se hablaba de poco más de tres mil afectados y pérdidas por 1,861 millones de pesos.

¿Qué es Yox Holding?

Yox Holding se presentaba como una empresa mexicana dedicada a la gestión de inversiones y generación de rendimientos mediante un modelo de “trading deportivo” respaldado, supuestamente, por algoritmos predictivos. La firma también promovía proyectos paralelos en sectores como bienes raíces, producción de tequila y comercialización de productos asociados al entretenimiento.

Con oficinas en Guadalajara, Yox atraía inversionistas a través de agentes y presentaciones presenciales, prometiendo ganancias de hasta 40 % anual. En una primera etapa, algunos clientes recibieron pagos reales, lo que generó confianza y alentó nuevas inversiones. Sin embargo, con el tiempo, la empresa dejó de entregar rendimientos y comenzó a dar respuestas evasivas, hasta cesar toda comunicación en diciembre de 2023.

Las autoridades estatales y federales han calificado el modelo como un esquema piramidal: los pagos iniciales a inversionistas provenían de las aportaciones de nuevos clientes, y no de utilidades reales derivadas de operaciones deportivas.

Fechas clave del Fraude de Yox Holding

En diciembre de 2023 , se presentaron las primeras quejas formales por incumplimiento de pagos.

, se presentaron las primeras quejas formales por incumplimiento de pagos. En enero de 2024 , la Fiscalía de Jalisco realizó cateos en inmuebles de Yox Holding para recabar información contable.

, la Fiscalía de Jalisco realizó cateos en inmuebles de Yox Holding para recabar información contable. En junio de 2024 , se habían registrado 3,315 denuncias agrupadas en 1,337 carpetas de investigación.

, se habían registrado 3,315 denuncias agrupadas en 1,337 carpetas de investigación. En abril de 2025 , fue detenido en Las Vegas el principal dirigente del esquema, Carlos José Lazo Reyes, acusado de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

, fue detenido en Las Vegas el principal dirigente del esquema, Carlos José Lazo Reyes, acusado de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para octubre de 2025, el monto reclamado había alcanzado los 2 mil millones de pesos, y el número de víctimas formales ascendía a 3,680.

Estados donde están las víctimas de Yox Holding

El fraude afectó a inversionistas de todo el país. En Jalisco se concentran la mayoría de las denuncias, pero también hay reportes en Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Durango, Chihuahua, Aguascalientes y Estado de México.

En Chihuahua, la Fiscalía estatal ha confirmado más de 170 querellas relacionadas, mientras que en Nuevo León se han identificado 386 afectados. En varios casos, las víctimas son personas que invirtieron sus ahorros personales o los recursos de pequeños negocios.

Estado legal, extradición y bienes asegurados

El líder de la empresa, Carlos José Lazo Reyes, fue detenido el 24 de abril de 2025 en Estados Unidos. En ese momento, el monto estimado del fraude era de 1,861 millones de pesos, pero las investigaciones posteriores elevaron la cifra total.

Actualmente se tramita su extradición a México, con prioridad para la Fiscalía del Estado de Jalisco, que concentra más de 1,500 carpetas de investigación.

Las autoridades mexicanas han solicitado el aseguramiento de bienes inmuebles, marcas registradas y cuentas relacionadas con Yox Holding y sus filiales —entre ellas Utrade Sports y Upick Sport Book—, con el objetivo de preservar activos que puedan servir para la reparación del daño.