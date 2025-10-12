Lluvias fuertes y puntuales intensas seguirán azotando de lunes a jueves a los siguientes estados

Probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México este lunes. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Canales de baja presión en el Pacífico, la onda tropical 37 y frentes fríos continuarán provocando lluvias fuertes e intensas a lo largo de la semana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene la alerta por precipitaciones con descargas eléctricas y granizo con riesgo de inundaciones y encharcamientos en su pronóstico del lunes 13 al jueves 16 de octubre.

Durante la noche del domingo y madrugada del lunes, los remanentes de Raymond en interacción con el frente frío número 6, asociado con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura generarán lluvias puntuales torrenciales en Sonora (noreste, este y centro), intensas en Chihuahua (noroeste y oeste) y Sinaloa (norte); lluvias muy fuertes en Durango y fuertes en Baja California Sur.

Asimismo, se pronostican vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, así como en costas Sonora y Sinaloa.

Canales de baja presión sobre el occidente, centro, sur y sureste del país, aunados a la onda tropical número 37 al sur de Oaxaca y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, fuertes en Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de chubascos en Michoacán, Morelos, Estado de México (suroeste), Puebla, Veracruz y Tabasco.

Al final del periodo de pronóstico, el frente frío número 6 se desplazará hacia el suroeste de Estados Unidos.

Descargas eléctricas y caída de granizo

Para el lunes, el aporte de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del país, además de vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional, en combinación con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur mexicano y otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán; con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado la mayor parte del día. Durante la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México; las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 14 al jueves 16 de octubre)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, canales de baja presión sobre el occidente del golfo de México, el sureste mexicano y la Península de Yucatán, interactuarán con la posible formación de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano y con una circulación ciclónica en niveles altos, que desplazará sobre el occidente de dicho golfo, el oriente y noreste del territorio nacional, condiciones que generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, pronosticándose durante el miércoles y jueves, lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Otro canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, ocasionarán lluvias y chubascos en el norte y centro del país, así como lluvias puntuales fuertes en el occidente de México.

La onda tropical número 37 se desplazará sobre el occidente del país, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha región.

Un nuevo frente frío asociado con la corriente en chorro subtropical ingresará y recorrerá el noroeste de México, por lo que se prevén fuertes rachas de viento en dicha región.

Riesgos

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 13 de octubre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 13 de octubre:

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 13 de octubre:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Martes 14 de octubre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Hidalgo y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Viento de 30 a 50 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste y oeste), Sinaloa y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Miércoles 15 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas y Oaxaca.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero, Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Tabasco y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Querétaro y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Durango (noreste y oeste), Sinaloa y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Jueves 16 de octubre: