Matan en Guanajuato al diseñador de modas, Edgar Molina; alcaldesa promete que se hará justicia

MOROLEÓN, Gto. (apro).- Edgar Molina, reconocido diseñador de modas originario de este municipio al sur del estado, fue asesinado la noche del sábado en un ataque armado. Verónica, quien lo acompañaba al momento del ataque resultó lesionada y se encuentra hospitalizada.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche en la calle Tlaxcala, esquina con Veracruz, de Moroleón, municipio dedicado a la industria textil.

De acuerdo con los primeros reportes, Molina viajaba en una camioneta cuando fue interceptado por sujetos armados que viajaban en una motocicleta y dispararon en múltiples ocasiones. El cuerpo del diseñador quedó en el lugar, mientras que su acompañante fue trasladada con vida por paramédicos a un hospital.

Edgar Molina era ampliamente reconocido en la región por su talento en la alta costura. Fue el creador del vestido que portó la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, durante la ceremonia del Grito de Independencia en Dolores Hidalgo. También era el diseñador personal de la alcaldesa de Moroleón, Alma Denisse Sánchez Barragán.

Especial

Tras conocerse la noticia, la alcaldesa publicó un video en sus redes sociales en el que lamentó profundamente el asesinato y aseguró que se hará justicia.

"Hago este comunicado con profundo dolor, pero sobre todo con una enorme firmeza de hacer que esto se esclarezca, el cobarde asesinato de nuestro amigo Edgar Molina. Estamos de la mano con el Gobierno del Estado y la Fiscalía que no descansarán hasta dar con los responsables y llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer este cobarde asesinato", afirmó.

La gobernadora Libia Dennise García también expresó sus condolencias a través de redes sociales, recordando a Molina como un “diseñador guanajuatense con un talento inmenso y un corazón noble”, y destacó su trayectoria como referente de la moda en la región.

Especial

Los diseños de Edgar Molina vistieron a figuras políticas, novias y reinas de belleza.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este crimen.