“No vamos a dejar nadie desamparado”: Sheinbaum tras recorrer zonas afectadas por lluvias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las afectaciones en cinco entidades del país por las lluvias torrenciales registradas en las últimas horas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició este domingo una gira por los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, para continuar su recorrido el lunes por San Luis Potosí y Querétaro, y anunció que próximamente se levantará un censo para atender los daños entre la población.

En su cuenta de X, la mandataria posteó imágenes de su recorrido por localidades afectadas en Puebla, destacando que a partir del lunes brigadas de la Secretaría del Bienestar levantarán el censo de afectaciones en La Ceiba, donde elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina “apoyan con cocinas comunitarias y una planta potabilizadora para atender 10 mil personas durante la emergencia”.

La mandataria también compartió imágenes de su visita a Huauchinango, “uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla”, y donde este domingo “el clima permite avanzar más rápido y hacer puentes aéreos hacia comunidades que aún se encuentran aisladas”.

Por la mañana, la mandataria posteó un video de casi cuatro minutos en su cuenta de X para dar cuenta de las acciones llevadas a cabo por su gabinete para atender las secuelas que han dejado las lluvias torrenciales registradas desde el jueves 9 por la tarde en cinco estados del país, tres de ellos ubicados en la región Huasteca, Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, así como Puebla y Querétaro, entidades donde se pusieron en marcha los planes DN-III y Marina, operados respectivamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado. pic.twitter.com/DzsDWeQsju — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

“No vamos a dejar nadie desamparado”, dijo la mandataria tras indicar que “en el momento que se abran los caminos, que se pase esta emergencia de las comunidades que tienen afectaciones en los caminos, estaremos iniciando el censo a la población en las localidades donde hubo afectaciones”.

En Puebla recorrimos La Ceiba, donde este lunes las brigadas de la Secretaría de Bienestar comienzan el censo de afectaciones.



Elementos de Defensa Nacional y Marina apoyan con cocinas comunitarias y una planta potabilizadora para atender diez mil personas durante la… pic.twitter.com/28bCPsI0b8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

Puntualizó que se levantarán lo reportes, “y a partir del censo se darán a los apoyos que se requieran a la población”

Recordó que dese el viernes se instaló el Comité de Emergencias por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), que se mantiene en operación de manera permanente.

Tras señalar que ha mantenido reuniones virtuales con gobernadores, informó que “son cerca de 111 municipios afectados”, aunque en un reporte del Gobierno Federal se enlistaron a 139.

Según la presidenta por las intensas lluvias 18 carreteras federales fueron afectadas con “108 interrupciones”, de las cuales “103 ya fueron atendidas y se está trabajando en otras cinco”.

Tras señalar que, a los daños en carreteras federales, también se suman los ocasionados a vialidades estatales, locales y rurales, la presidenta sostuvo que “desde el primer momento todos los gobernadores han estado trabajando” en atender a la población afectada.

La presidenta externó su solidaridad a las personas que perdieron a un familiar en la emergencia, a quienes prometió apoyarlos y pidió a las que tienen a algún pariente desaparecido, “llamar al 079, ahí hay un equipo permanente para estar informando y atendiendo a la población”.

Tras insistir en que el gobierno federal está trabajando de manera coordinada con los gobiernos de los cinco estados afectados, Sheinbaum Pardo sostuvo que “se está atendiendo la emergencia con alimentación y agua potable, que los refugios están trabajando al 100 por ciento”.

De acuerdo a la presidenta para atender la emergencia se desplegaron a elementos de las Fuerzas Armadas, a “más de seis mil elementos de la Defensa trabajando, más de 3 mil elementos de la Marina”, además se recurrió a “cerca de 250 máquinas entre Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Marina, Defensa, que están trabajando en la apertura de caminos”.

Asimismo, indicó que se establecieron puentes aéreos en las localidades incomunicadas y garantizó que “a nadie se va a dejar desamparado”.

La mandataria informó que este domingo a las siete de la noche se volverá a reunir el Comité de Emergencia y que mañana lunes en la conferencia matutina los funcionarios que participaron en el Comité de Emergencias darán cuenta de las acciones llevadas a cabo para atender la eventualidad.