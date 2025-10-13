Cómo tramitar el acta de nacimiento con el nuevo proceso digital (paso a paso)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— México consolidó el trámite de copias certificadas de actas de nacimiento en una plataforma nacional con autenticación mediante Llave MX, descarga en PDF y verificación por código QR. El objetivo es unificar criterios entre estados, reducir tiempos y facilitar el uso del documento en gestiones públicas y privadas.

¿Qué cambió en el proceso para obtener una copia certificada del acta de nacimiento?

Ventanilla única digital . El trámite se concentra en el portal federal del Registro Civil y en la nueva plataforma nacional.

. El trámite se concentra en el portal federal del Registro Civil y en la nueva plataforma nacional. Inicio de sesión con Llave MX. Para buscar y descargar actas se solicita autenticación con la cuenta ciudadana.

Para buscar y descargar actas se solicita autenticación con la cuenta ciudadana. Documento con QR y sello digital. El acta se genera en PDF con elementos de seguridad que permiten comprobar su autenticidad.

El acta se genera en PDF con elementos de seguridad que permiten comprobar su autenticidad. Impresión en hoja blanca. Puede imprimirse en papel bond tamaño carta y conserva plena validez oficial.

Requisitos para obtener una copia certificada del acta de nacimiento

Cuenta de Llave MX activa (correo y teléfono verificados).

CURP; si no se tiene, se pueden capturar nombre completo, fecha y entidad de nacimiento, así como datos de filiación.

Método de pago (tarjeta bancaria o formato para pagar en banco). El costo depende del estado emisor del acta.

Paso a paso del nuevo trámite

Ingresa a la plataforma del Registro Civil y autentícate con tu Llave MX.

En la sección “Acta de nacimiento en línea”, captura CURP o, en su caso, datos personales y de filiación.

Verifica que los datos mostrados coincidan con los de tu registro y confirma la búsqueda.

Paga los derechos del trámite. El sistema mostrará el monto aplicable según la entidad de registro.

Descarga el PDF con QR y sello digital.

Imprime el documento en papel bond tamaño carta para presentarlo donde se requiera.

¿Cómo verificar la autenticidad?

Cada acta descargada incluye un código QR y un identificador electrónico. Con esos elementos puede validarse en el módulo de verificación de actos registrales del propio sistema. Al escanear el QR o introducir el identificador, el sistema confirma folio, datos esenciales y vigencia.

Costos y formas de pago

El precio lo fija cada estado y puede actualizarse durante el año. La plataforma permite pago en línea con tarjetas bancarias o generar una línea de captura para liquidar en bancos o establecimientos autorizados. Al completar el pago, la descarga del documento se habilita de forma inmediata o en cuanto se refleje la operación.

Si tu acta e nacimiento aún no aparece digitalizada

En algunos casos, sobre todo en registros antiguos, el acta puede no estar disponible de inmediato. La plataforma indicará el procedimiento para solicitar su captura o digitalización. Es posible que se te pida aportar datos adicionales o acudir brevemente a una oficialía para validar información antes de habilitar la descarga.

Trámite para obtener una copia certificada del acta de nacimiento desde el extranjero

Quienes residen fuera de México cuentan con dos alternativas:

Realizar el trámite en línea , descargar el PDF con QR e imprimirlo en hoja blanca.

, descargar el PDF con QR e imprimirlo en hoja blanca. Acudir al Consulado de México más cercano para solicitar la copia certificada; la tarifa es en dólares y varía por sede.

Uso del acta impresa en hoja blanca

El acta con QR y sello digital tiene la misma validez que una emitida en papel de seguridad. Dependencias municipales, estatales y federales, así como instituciones educativas y de salud, deben aceptarla siempre que el código y el identificador se validen correctamente. En trámites presenciales, se recomienda presentar impresión legible y, de ser posible, copia adicional.

