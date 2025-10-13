Gobierno de CDMX y Morena instalan centros de acopio para damnificados por lluvias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la devastación causada por las lluvias torrenciales de los últimos días, sobre todo en el estado de Veracruz, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada anunció la apertura de centros de acopio y el envío de maquinaria y personal para apoyar a la población afectada.

En su cuenta de X, la mandataria capitalina informó que se comunicó con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien “personalmente coordina las labores de apoyo, derivado de las inundaciones en varios estados del país”, para enviar ayuda a Veracruz, entidad donde resultaron afectados 70 de los 150 municipios con mayores daños en el país.

Al solidarizarse con los damnificados por el temporal, Brugada Molina informó que en las 16 delegaciones se instalarán “40 centros de acopio en las 16 alcaldías de la ciudad, para recibir víveres”.

Asimismo indicó que tres dependencias capitalinas, las secretarías de Obras y Servicios (Sobse), de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIR-PC), “enviarán maquinaria pesada y personal de apoyo a las comunidades más afectadas de Veracruz”.

Morena

Por la emergencia nacional, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció también en su cuenta de X a apertura de un centro de acopio.

En su cuenta de X, la dirigente de Morena señaló que su partido se sumó “al apoyo tras la emergencia ocasionada por las recientes lluvias torrenciales en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí”.

Alcalde posteó una imagen de la campaña de su partido para reunir “víveres y artículos esenciales” , convencida de que los ciudadanos acudirán al llamado, toda vez que “la solidaridad define al pueblo de México y esta vez no será la excepción”.

De acuerdo a la imagen posteada, los ciudadanos afines a Morena que quieran apoyar a los damnificados, pueden llevar sus donativos a las instalaciones del partido en Viaducto Miguel Alemán 806, colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, en un horario de 9:00 a 19:00 horas.

Los productos que se estarán recibiendo son alimentos enlatados, aceite, frijol, arroz, lentejas, leche en polvo, sal, sopa en pasta, mermelada, mayonesa, café, azúcar, galletas, consomé de pollo en polvo, así como chocolate en polvo o pasta.

También se reciben productos de higiene personal como pasta de dientes, papel higiénico, jabón de barra, toallas femeninas y cepillos dentales, así como artículos de limpieza como cloro, gasas, algodón, alcohol, desaparasitantes, analgésicos, sueros, vendas y telas adhesivas.

“Ante las afectaciones en diversos estaos por lluvias, México se levanta con amor y se organiza”, señala el cartel de Morena.