“Hay presupuesto suficiente para apoyar a todas": Sheinbaum en la sierra de Querétaro

QUERÉTARO, Qro. (apro).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un recorrido por zonas afectadas en el municipio de Pinal de Amoles, en la sierra de Querétaro, junto al gobernador Mauricio Kuri González.

Durante la Mañanera, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el municipio de Pinal de Amoles, fue uno de los que más afectaciones registró, derivado de las lluvias de los últimos días.

Durante su recorrido, la presidenta informó a la gente que servidores de la nación levantarán un censo de las personas afectadas por las lluvias en la sierra, además del apoyo que les brindó el gobierno estatal.

“Para que sepan, para los afectados por las lluvias, van a venir, además del trabajo que está haciendo el gobernador, van a venir servidores de la nación, para todos los afectados por las lluvias, ahí se va a levantar un censo, de acuerdo con las afectaciones, se les va a apoyar, a nadie se le va a dejar sin apoyo".

La presidenta llegó en un helicóptero de la Fuerza Aérea a Pinal de Amoles, ahí la recibió el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, y la presidenta municipal, Guadalupe Ramírez Plaza, con quienes después recorrió algunas comunidades, como Río Escanela.

En la carretera federal 120, a la altura de la zona conocida como “Arquitos”, en Pinal de Amoles, donde hubo un desgajamiento, habitantes le entregaron una petición por escrito para el camino a su comunidad, El Pedregal.

También le solicitaron la reparación y el mantenimiento de la carretera principal.

La presidenta realizó un recorrido a pie por la comunidad de Río Escanela, acompañada del gobernador y la presidenta municipal de Pinal de Amoles, así como por funcionarios estatales.

La mandataria saludó a mujeres, varones, así como a niñas y niños.

Durante momentos le gritaron “¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!”, le aplaudieron y le echaron porras.

El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, reportó que las lluvias habían dejado 3 mil 633 habitantes incomunicados de 108 comunidades y 203 viviendas con daños.

Durante su participación en la conferencia mañanera, el mandatario dijo que quedaban 30 localidades sin acceso, por la crecida de cuerpos de agua.

También reportó que 27 localidades no tenían servicio de agua potable y que de las 140 comunidades sin servicio de energía eléctrica, ya solo quedaban 22.

Tras su recorrido, la presidenta se fue de Río Escanela en un vehículo del Ejército.

En la batea iban con ella el secretario de la Defensa, las secretarias de Gobernación, de Bienestar y el gobernador del estado.