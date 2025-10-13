Jorge Romero lamenta la desaparición del Fonden; demanda “apoyo real” a damnificados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, lamentó que desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se haya desaparecido el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum “a responder con empatía y prontitud” a los afectados por las intensas lluvias de los días recientes.

Al lamentar los decesos y la devastación, el dirigente partidista posteó en su cuenta de X un comunicado en el que pidió un “apoyo real” del gobierno federal a la población afectada.

“No se trata de política, se trata de humanidad. Cuando hay una tragedia, todos debemos estar del lado de la gente. Ojalá que el gobierno federal entienda que los mexicanos no necesitan discursos, sino apoyo real. Y, ya que desaparecieron el Fonden, al menos que no desaparezca la sensibilidad”, señaló el panista.

Tras señalar que “en momentos difíciles es cuando más se necesita la unión”, Romero Herrera llamó a sus gobernadores, alcaldes, legisladores y comités estatales del PAN a “que estén cerca de la gente y que acompañen a las familias en todo lo que esté a su alcance”.