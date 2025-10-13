Lluvias muy fuertes y chubascos seguirán azotando el martes a entidades afectadas por inundaciones

Probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México este martes. Foto: Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Veracruz, Puebla y San Luis Potosí, tres de las entidades más afectadas por las inundaciones de los días recientes, seguirán resintiendo este martes el embate de más chubascos y lluvias fuertes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El resto del país no estará ajeno a las precipitaciones y se pronostican desde lluvias aisladas hasta puntuales intensas, indicó el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su pronóstico para el 14 de octubre.

Para la noche del lunes y madrugada del martes, el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura en el noroeste del país, ocasionarán lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua, y chubascos en Baja California Sur, Sinaloa y Durango, además viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h en golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por su parte, la onda tropical número 37 se desplazará lentamente al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, en interacción con canales de baja presión sobre el occidente, norte y centro del territorio nacional, ocasionarán lluvias fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz; chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México y Morelos, y lluvias aisladas en Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano interactuará con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica ubicada en el Pacífico Sur Mexicano y con una vaguada en altura, que se extenderá sobre la península de Yucatán, condiciones que generarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas; fuertes en Yucatán y Quintana Roo, y chubascos en Tabasco y Campeche.

Posible zona de baja presión y nuevo frente frío

Para el martes, canales de baja presión sobre el occidente del golfo de México, el sureste mexicano y la península de Yucatán, interactuarán con una circulación ciclónica en niveles altos, que desplazará sobre el sur de dicho golfo y con la posible formación de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano, condiciones que originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Chiapas.

Un nuevo frente frío asociado con la corriente en chorro subtropical se aproximará al noroeste de México, ocasionará fuertes rachas de viento en dicha región; así como descenso de temperaturas, lluvias y chubascos en Baja California.

Un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional, previéndose lluvias muy fuertes en Puebla.

Simultáneamente, la onda tropical número 37 se desplazará al sur de las costas de Jalisco y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente del territorio nacional. Al final del día, la onda tropical número 37 continuará avanzando hacia el oeste y dejará de afectar al país.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México (suroeste); las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, indicó el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el martes 14 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas para el martes 14 de octubre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste), Sinaloa y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 14 de octubre: