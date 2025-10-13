Ministros donarán parte de sus salarios a damnificados por lluvias; SCJN instala punto de acopio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) guardó un minuto de silencio por los fallecidos y víctimas de las lluvias en diferentes estados de la República y los ministros decidieron que aportarán parte de sus salarios para enviar ayuda a los damnificados.

Al inicio de la sesión del Pleno de la Corte, los asistentes guardaron un minuto de silencio a petición del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

Asimismo, Aguilar Ortiz anunció que el Máximo Tribunal instalará un centro de acopio en el edificio sede y en el de Avenida Revolución para recibir los víveres que la ciudadanía desee donar a los damnificados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

“El Pleno de Ministros y Ministras de esta Suprema Corte ha tomado la decisión de hacer una aportación del salario de cada uno de nosotros para la compra de víveres; entonces, vamos a hacer esta aportación los días subsecuentes y, de igual manera, convocar a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación para que se puedan sumar a esta colecta de víveres que serán enviados a los damnificados por este temporal.

“Vamos a establecer un punto de acopio aquí en este edificio de Pino Suárez, número 2, y también el edificio de Revolución, ahí vamos a estar recibiendo los víveres que sean necesarios, que nos puedan apoyar, pues a toda la comunidad del Poder Judicial de la Federación hacemos este exhorto, esta invitación; obviamente, que pueden también hacer las aportaciones en el interior del Estado, en cada uno de los Centros de Justicia, en las sedes de los distintos órganos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.

Aguilar Ortiz especificó que se requiere principalmente agua embotellada, alimentos enlatados, objetos para higiene personal, ropa para bebé, insumos para primeros auxilios, artículos de baño y herramientas de mano.

“La Corte también va a revisar de algunos objetos o recursos que tenga para hacer un aporte solidarizándonos con esta lamentable situación que se está viviendo en distintos Estados de nuestro país”, explicó.