Profeco alerta por “apps robadatos”: consumen megas y acceden a datos en segundo plano

Profeco alerta por apps que consumen datos en segundo plano y solicitan permisos invasivos en teléfonos móviles.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una advertencia sobre aplicaciones móviles que consumen datos sin que el usuario lo note y acceden a información personal mediante procesos en segundo plano y permisos excesivos. La autoridad recomendó auditar los permisos, limitar la actividad en segundo plano y vigilar el gasto de datos desde la configuración del dispositivo.

¿Qué está ocurriendo con las "apps robadatos"?

De acuerdo con la Profeco, el agotamiento acelerado de megas no siempre obedece a un uso activo del teléfono. Muchas aplicaciones precargan contenido, sincronizan archivos o actualizan feeds aun cuando no están en pantalla, lo que impacta en planes con datos limitados y amplía la exposición de información sensible (ubicación, contactos, micrófono, galería).

No hay “lista negra” oficial. La Profeco no publicó un catálogo de apps prohibidas; se trata de un llamado preventivo sobre prácticas y funciones de alto consumo.

Ejemplos de alto gasto de datos. Profeco citó servicios de video corto y streaming, plataformas de música, respaldos en la nube y redes sociales por su reproducción automática, descargas en segundo plano y copias de seguridad continuas.

Riesgo para la privacidad

El consumo en segundo plano suele ir acompañado de solicitudes amplias de permisos que el usuario concede por inercia: acceso a ubicación, micrófono, cámara, contactos y almacenamiento. Un manejo laxo de estas autorizaciones incrementa la huella digital y facilita ataques de phishing o ingeniería social mediante notificaciones y enlaces que suplantan identidades.

Señales de alerta en el teléfono

Megas que se agotan “sin usarlo” . En Ajustes ? Datos móviles/Consumo de datos, revisar qué apps concentran el gasto y en qué horario.

. En Ajustes ? Datos móviles/Consumo de datos, revisar qué apps concentran el gasto y en qué horario. Permisos que no corresponden al servicio. Una app simple (p. ej., linterna) no debería pedir ubicación o contactos.

Una app simple (p. ej., linterna) no debería pedir ubicación o contactos. Notificaciones con urgencia y enlaces externos . “Verifica tu cuenta”, “ganaste un premio” o mensajes similares suelen conducir a páginas de robo de datos.

. “Verifica tu cuenta”, “ganaste un premio” o mensajes similares suelen conducir a páginas de robo de datos. Batería y temperatura elevadas aun en reposo: indicio de procesos activos en segundo plano.

Recomendaciones de Profeco

Limitar datos en segundo plano por aplicación y activar el Ahorro de datos del sistema.

Desactivar la reproducción automática y reducir la calidad de video/música cuando se use red móvil.

Restringir respaldos en la nube a Wi-Fi y desactivar “subidas con datos móviles”.

Revisar y revocar permisos no esenciales; elegir “Ubicación: solo al usar la app”.

Actualizar sistema y apps desde tiendas oficiales; evitar APKs de origen desconocido.

Monitorear el consumo con alertas mensuales y límites establecidos en el dispositivo.

Leer la política de privacidad y la sección de “Datos compartidos/Recopilados” antes de instalar.

¿Qué hacer si ya hubo afectaciones?

Documentar el consumo con capturas del panel de datos y del detalle por aplicación.

Contactar al proveedor del servicio móvil para aclarar condiciones comerciales si se ofreció “ilimitado” con restricciones no visibles.

Cambiar contraseñas y activar autenticación en dos pasos en correo, banca y redes sociales.

Reportar intentos de fraude a la Policía Cibernética y seguir los protocolos de recuperación de cuentas.

Buenas prácticas para reducir el gasto de datos