¿Quién es David Cohen, exabogado de "Billy" Álvarez, baleado afuera del Poder Judicial?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El abogado David Cohen Sacal, conocido por su defensa en casos de alto perfil que involucraban a figuras del entretenimiento y el mundo empresarial, fue atacado a balazos frente a las instalaciones de la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores.

Cohen Sacal, de aproximadamente 40 años, era un litigante experimentado con una trayectoria marcada por su especialización en derecho civil, mercantil y procesal. Fue atacado por un joven de 18 años quien le disparó en la cabeza en la escalinata del edificio marcado con el número 119 de la Avenida Niños Héroes, alcaldía Cuauhtémoc.

Licenciado en Derecho con un posgrado en Derecho Procesal Civil, el abogado se destacó como catedrático en la Universidad Iberoamericana entre 2000 y 2008, donde impartió materias clave como el procedimiento civil.

Su perfil profesional lo posicionaba como un experto en litigio civil y mercantil, juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad, así como en materia administrativa, concursos mercantiles y asesoría corporativa en sociedades mercantiles y contratos.

Entre sus representados más notorios figuraba Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas, el controvertido expresidente del Club Deportivo Cruz Azul, a quien defendió en el escandaloso conflicto interno de la cooperativa cementera. Ese caso, que involucró acusaciones de desvío de recursos en contubernio con Víctor Garcés –fundador y exdirector general de PINFRA, una de las principales operadoras de concesiones carreteras en México–, expuso a Cohen Sacal a las entrañas de un litigio millonario plagado de intrigas financieras y presiones políticas.

En 2011 defendió al actor Sebastian Rulli y en 2009 representó a Salvador Carmona, el exjugador que demandó a la Federacion Mexicana de Fútbol que lo veto de por vida para jugar, por presuntamente, consumir sustancias prohibidas por la ley.

Este lunes Cohen Sacal caminaba por la avenida Niños Héroes, a la altura de la calle Doctor Claudio Bernard, apenas metros lejos de los juzgados civiles y penales. Un joven identificado como Héctor "N", de 18 años según reportes se acercó en motocicleta y abrió fuego con una pistola.

Videos filtrados por el periodista Carlos Jiménez, difundidos en redes sociales, muestran el caos posterior: testigos intentando auxiliar al herido, que yacía en el pavimento con heridas de gravedad, mientras un agente de la Policía de Investigación (PDI) repelía la agresión e hirió al atacante en la pierna.

El sicario, quien pretendía huir con un cómplice en la moto, fue detenido en flagrancia y puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de homicidio calificado.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Ángeles donde se le atienden las heridas.

El senador Manuel Velasco, amigo cercano de la víctima, condenó el "cobarde asesinato" y exigió a las autoridades un esclarecimiento inmediato, extendiendo condolencias a la familia.