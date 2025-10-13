Ricardo Monreal pide a diputados donar parte de su sueldo a damnificados por lluvias

Ricardo Monreal pide a diputados donar parte de su sueldo a personas afectadas por lluvias. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, informó que la Cámara de Diputados instaló un centro de acopio para los damnificados por las lluvias en los estados de Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

En entrevista en la Cámara de Diputados, el legislador morenista también pidió a los diputados donar una parte de su sueldo para apoyar a las personas afectadas en esos cinco estados.

“La Cámara de Diputados ha instalado un centro de acopio para todas aquellas personas que desean colaborar con las inundaciones y con los daños que estas ocasionaron la precipitación fluvial excesiva, en cinco estados fundamentalmente que son Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

“La idea principal es que, incluso los diputados y diputadas contribuyan con una cuota para recaudar, comprar víveres, agua, comida, lo que más haga falta, los que más sea indispensable”.

Ricardo Monreal detalló que el centro de acopio en San Lázaro estará dos semanas y que desde este día comenzará a recibir donativos de los legisladores, trabajadores y todos aquellos que tengan deseo de solidarizarse con la población afectada y con las personas que han sufrido pérdidas de patrimonio e incluso de familiares.