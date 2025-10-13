SAT: los conceptos “sospechosos” en transferencias que conviene evitar (y cómo escribirlos bien)

SAT
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó este año la revisión de transferencias electrónicas y de los “conceptos” que los usuarios escriben al enviar dinero vía SPEI, CoDi, Dimo o banca móvil. Aunque el concepto no genera por sí mismo un impuesto, sí puede detonar aclaraciones o auditorías cuando sugiere actividades ilícitas, ingresos no declarados o simulación de operaciones.
Palabras y frases que suelen activar alertas
Ciertas palabras clave en el concepto de pago elevan el riesgo de que la operación se marque para revisión. Evítalas, incluso si son “broma”:
“droga”, “armas”, “soborno”, “prostitución”, “lavado”, “secuestro”, “hackeo”, “fraude”, “robo”, “evasión”.
Etiquetas genéricas o ambiguas como “pago varios”, “servicios”, “honorarios” sin referencia a factura o contrato, o descripciones coloquiales/emojis que no explican la operación.
Términos que simulan la naturaleza de ingresos (ej. escribir “nómina” sin timbrado; “venta auto” sin contrato; “donativo/préstamo” frecuentes y sin soporte).
Si el SAT detecta conceptos “sospechosos”, puede solicitar aclaraciones o pruebas de la legitimidad de la transacción y, en casos graves, pedir documentación de respaldo.
Contexto 2025: más controles y nuevas reglas de seguridad
Mayor fiscalización. El SAT elevó objetivos de recaudación y fortaleció el análisis de flujos bancarios y la congruencia entre ingresos declarados y CFDI.
MTU (Monto Transaccional del Usuario). La banca implementó límites personalizables para transacciones digitales. No es un impuesto, pero sí afecta cómo y cuánto puede transferirse en una sola operación y añade verificaciones si se rebasan topes.
Préstamos y donativos: cuándo se vuelven un problema
Los préstamos o donaciones entre particulares no causan impuesto por sí mismos, pero deben declararse en la anual cuando el acumulado supere 600 mil pesos. Omitirlo puede acarrear multas o que la autoridad los presuma como ingreso gravable. Si usas con frecuencia “préstamo” o “donativo” en conceptos, respáldalo con contratos, recibos y estados de cuenta.
Importante: el SAT no cobra impuestos por “hacer una transferencia”. Comisiones y límites dependen del banco. Lo que sí existe es reporte de depósitos en efectivo por parte de los bancos y cruces de información bancaria y fiscal.
Cómo redactar el concepto de tu transferencia (buenas prácticas)
Sé específico y congruente. Indica qué pagas y de qué documento proviene: “Factura 1234 — diseño de logo — octubre 2025” o “Renta octubre — contrato 2024-2025”.
Si es reembolso, anota “Reembolso de gastos — viaje Monterrey 10/2025 — folio X” y conserva comprobantes.
Si es préstamo o donativo, especifica “Préstamo sin interés — pagaré 001 — 12 meses” o “Donativo familiar — carta de donación”, y guarda el contrato/carta firmada.
Evita ironías, jerga, emojis o chistes en el concepto.
Relaciona pagos con CFDI cuando aplique: si escribes “honorarios”, debe existir CFDI de servicios profesionales; si pones “nómina”, debe haber CFDI de nómina.
Señales de riesgo que conviene corregir
- Muchos “donativos/préstamos” entre las mismas cuentas sin contratos ni calendario de pago.
- Conceptos vagos o cambiantes con montos relevantes (ej. $50,000 con “pago varios”).
- Pagos recurrentes por servicios sin CFDI de respaldo o a proveedores no registrados.
Checklist rápido antes de enviar
- ¿El concepto describe con claridad la operación? (qué, periodo, folio/documento).
- ¿Existe CFDI/contrato/recibo que respalde la transferencia?
- ¿No usaste palabras ligadas a delitos o simulación?
- Si es préstamo/donativo, ¿el acumulado anual rebasa 600 mil pesos? (si sí, decláralo en la anual).