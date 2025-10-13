Sheinbaum responde a críticas por respuesta de su gobierno a emergencia por lluvias. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Cómo creen que vamos a usar esto electoralmente?”, reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las críticas a su gobierno tras las lluvias que dejaron desastres en cinco estados.

Aunque al inicio de la conferencia aseguró que no valía la pena hablar de los señalamientos a la actuación de su administración frente al desastre, después le dedicó varios minutos al tema.

Desestimó la viralidad de los videos e imágenes en redes sociales donde se observa su paso en los sitios afectados y dijo que se debe a que los “retuitean” cuentas recién registradas y con pocos seguidores y aseguró: “ya estamos acostumbrados”.

??? SHEINBAUM ENFRENTA RECLAMOS EN POZA RICA



Durante su recorrido por las zonas afectadas por las lluvias en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó reclamos de vecinos que exigen ayuda urgente tras las inundaciones.



??“Necesitamos apoyo ya, no promesas”, gritaron… pic.twitter.com/t0ml8LH4Yv — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 12, 2025

El censo va a durar varias semanas para atender a todos los damnificados, al mismo tiempo que comentó que en sus recorridos “saca las lágrimas” que, por ejemplo, en Huauchinango la gente en medio de su tragedia ofrece comida a los servidores públicos, entre ellos, a la presidenta.

“Es una generosidad la que uno encuentra y además mientras más humilde, de verdad, la generosidad quita el aliento, saca lágrimas, ese es el pueblo de México, la generosidad”; en contraste, dijo, “y cuando uno ve este personaje con este odio, esta maldad, esta... no sé ni cómo calificarlo, es un contraste tremendo, porque bueno no estuviéramos haciendo nada todavía. Las criticas siempre son válidas, nosotros no le tememos a las críticas, pero esta saña...”.

En respuesta a las críticas a Ricardo Salinas Pliego agregó que “son mentiras, a ver si paga impuestos y con eso se puede ayudar a más gente” y señaló que “en el fondo es mucha malicia y dónde están ellos diciendo a ver vamos a llamar a que la gente dé despensas, apoyo para poderlo llevar a la población, no”.

Agregó: “Que sepa el pueblo de México que vamos a dar el alma, como siempre la damos, pero en particular en esto y que no estamos escatimando ningún escuerzo, apoyo, los cinco gobernadores están trabajando desde el primer momento con mucha coordinación”.

Incluso, dijo, hay tres gobernadores de Morena, uno del Partido Verde y Mauricio Kuri que es del PAN, pero ante situaciones así “los partidos se disuelven. Todos nos estamos apoyando para poder salir adelante”, sobre todo porque “la cantidad de municipios afectados es muy grande”.

“Que sepan que nosotros estamos ahí, vamos a estar ahí y no vamos a dejar a nadie en el desamparo... Aquellos que tienen estas actitudes la misma gente los evalúa, a cada quién”.