Diputados aprueban reforma a la Ley de Amparo; adelantan tres modificaciones en reservas

CIUDAD DEMÉXICO (apro).- Los diputados de Morena y aliados aprobaron en lo general modificaciones a la Ley de Amparo, que tiene el propósito de “fortalecer, modernizar y armonizar el marco normativo del juicio de amparo”, mientras que la oposición acusó que viola derechos y libertades.

La reforma fue aprobada en lo general por 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones de diputados oficialistas: de Morena, Olga Sánchez Cordero; del PT, Greycy Marian Durán y Javier Vázquez Calixto.

Durante la discusión en lo general, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que el partido guinda presentará tres reservas: al artículo 128 en materia de suspensiones en amparos a terceros; al artículo 129 referente a las suspensiones ante congelamiento de cuentas, y un transitorio que modifica el propuesto en el Senado.

En la discusión en lo particular se prevé se realicen cambios durante la madrugada de este miércoles, ya que se presentarán 307 reservas y se espera que haya más de 120 oradores.

La iniciativa establece el “interés legítimo”, donde se reconoce que el amparo puede ser individual o colectivo. También fija que el plazo para dictar sentencia se amplió de 60 a 90 días naturales; se amplía de tres a cinco los días el plazo para que la persona quejosa exhiba la garantía y pueda proceder la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal.

Oposición en contra

El coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, afirmó que su partido irá en contra del dictamen porque consideró que es un paso más a la dictadura, a la destrucción del Estado de derecho y libertades.

“Están demoliendo la democracia mexicana, el sistema de contrapesos y la defensa de los individuos y las colectividades. Votaremos en contra porque su reforma es inconstitucional y contraviene el artículo 1o., que hace rato se dio lectura, y la promesa que hicimos de respetar la Constitución. Ustedes protestaron eso y hoy quieren votar algo que la contraviene”, detalló.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Elías Lixa, resaltó que el amparo no debe proteger a los poderosos, sino a los débiles y a los oprimidos.

“Que les quede claro: el gobierno no tiene derechos. El gobierno tiene obligaciones, son los ciudadanos los que tienen derechos. El interés legítimo no puede ser subordinado a un supuesto interés público. Háganse un favor y revisen los ordenamientos que nos dan patria. Es el orden público el que debe garantizarse para que el interés legítimo de los ciudadanos es el que pueda ejercerse”, subrayó.