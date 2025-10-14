Otras Noticias
Auditoría descubre que cinco dependencias y 34 organismos públicos descentralizados incurrieron en pagos en exceso, obras inconclusas y gastos sin comprobar. Las observaciones más graves, de acuerdo con la revisión, están en obras emblemáticas como el estadio Luis “Pirata” Fuente.
Claudia ha recurrido a todas la instancias gubernamentales pidiendo justicia y reparación del daño desde 2018, cuando fue abusada por un elemento de la Marina; la última en desentenderse de su caso es la secretaria Citalli Hernández.