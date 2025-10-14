Juan Ramón de la Fuente

Juan Ramón de la Fuente viajará a EU para reunión de seguimiento con Marco Rubio

La Cancillería indicó que la reunión tendrá lugar “en seguimiento a la visita que (Rubio) realizó a México el mes pasado”.
Nacional
martes, 14 de octubre de 2025 · 20:21

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El canciller Juan Ramón de la Fuente viajará mañana a Washington, donde tendrá un encuentro con su homólogo estadunidense Marco Rubio, titular del Departamento de Estado, para dar seguimiento a “los mecanismos de cooperación establecidos entre ambos países” durante la visita de Rubio a México, los cuales contemplan una colaboración más estrecha en materia de lucha contra el crimen organizado. 

En un escueto mensaje, la Cancillería indicó que la reunión tendrá lugar “en seguimiento a la visita que (Rubio) realizó a México el mes pasado”. En esta visita, los gobiernos de Claudia Sheinbaum Pardo y de Donald Trump acordaron la instalación de un nuevo grupo de alto nivel, encargado de coordinar los trabajos en materia de seguridad. 

Al terminar el encuentro, Rubio expresó su “respeto” y su “admiración” ante los esfuerzos del gobierno de Sheinbaum para enfrentar a los grupos criminales, a los que la administración Trump designa como organizaciones terroristas internacionales, o de manera más coloquial “narcoterroristas”, y aseveró que “no hay ningún gobierno en este momento que esté cooperando más con nosotros en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México”. 

 

