Llega el frente frío 7; lluvias muy fuertes e intensas azotarán el miércoles a estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frente frío 7 provocará temperaturas inferiores a los 5 grados en al menos 11 entidades del país en las primera horas del miércoles, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico para el 15 de octubre, el organismo de la Comisión Nacional del Agua prevé desde chubascos hasta lluvias muy fuertes con puntuales intensas en más de la mitad del país, con riesgo de inundaciones y encharcamientos.

Durante la noche del martes y madrugada del miércoles, la aproximación e ingreso del frente frío número 7 sobre el noroeste del país, en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas de viento de 55 a 70 kilómetros por hora en Baja California; así como chubascos en citado estado y lluvias aisladas en Sonora.

A su vez, un canal de baja presión que se extiende sobre la Mesa del Norte hasta el centro del territorio nacional, aunado al paso de la onda tropical número 37 al sur de las costas de Jalisco, e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Tamaulipas; chubascos en Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro y Morelos, así como lluvias aisladas en Coahuila, Guanajuato y Tlaxcala.

Se prevé que la onda tropical número 37 deje de afectar a la República mexicana al finalizar el día.

Finalmente, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera se desplazará sobre el suroeste del golfo de México y oriente del territorio mexicano, en interacción con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Oaxaca y Chiapas, originarán lluvias puntuales intensas en Veracruz y Chiapas (norte, oeste y sur), muy fuertes en Puebla, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Tabasco; así como lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico

Para el miércoles, el frente frío número 7 se desplazará sobre el noroeste del país, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, generarán fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Chihuahua y Sonora; así como lluvias fuertes en zonas de Chihuahua.

Se prevé que al finalizar el día, la vaguada en altura continúe su desplazamiento hacia el sur de Estados Unidos y dejará de afectar a territorio nacional.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con una circulación ciclónica en altura que se desplazará gradualmente por oriente, centro y noreste mexicano, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

Asimismo, los desprendimientos nubosos de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano, generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas; así como lluvias muy fuertes en el sur y sureste del país. A su vez, un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán, además de lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Colima.

Finalmente, otro canal de baja presión sobre la península de Yucatán e ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias puntuales intensas en Quintana Roo (norte); así como lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias con chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México (suroeste); las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 15 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro, oeste y sur), Oaxaca (sureste) y Quintana Roo (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit y Colima.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 15 de octubre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua (noreste y suroeste), Sinaloa, Nayarit (noroeste), Durango (oeste), Guerrero oeste), Oaxaca (sur y este) y Campeche (norte).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Estado de México y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 15 de octubre: