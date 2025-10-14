Llegan a Veracruz equipos de emergencia enviados por Clara Brugada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Los equipos de emergencia enviados por la Ciudad de México al estado de Veracruz llegaron durante la noche del lunes y comenzaron este martes sus labores en los municipios afectados por las lluvias recientes, informó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

De acuerdo con la mandataria capitalina, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), encabezada por Myriam Urzúa, coordina las acciones en Papantla, Poza Rica y Álamo, en colaboración con autoridades estatales y federales.

Entre las primeras tareas realizadas se encuentra la limpieza de la avenida Ruiz Cortines en Poza Rica, una de las principales vialidades de la ciudad.

#CDMXConVeracruz El Gobierno de la Ciudad de México brinda su apoyo solidario a Veracruz. Nos encontramos en #PozaRica, #Veracruz, trabajando en las zonas afectadas para contribuir a su pronta recuperación. (1/3) pic.twitter.com/Hrpo6gMwDv — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 14, 2025

Brugada destacó que los equipos enviados desde la capital están distribuidos para atender áreas prioritarias según indicaciones de los gobiernos locales y que, además de las labores de limpieza, se busca garantizar el traslado de donaciones a los estados afectados.

En la Ciudad de México, ya funcionan 32 centros de acopio habilitados para recibir donaciones ciudadanas, que posteriormente serán concentradas en el Campo Militar Número 1 y distribuidas a los distintos estados afectados por las lluvias.

Además, Brugada indicó que las alcaldías de la capital también están promoviendo la participación ciudadana y que se prevé ampliar los puntos de acopio a más de 50 ubicaciones.