Madre buscadora recibe amenazas tras exhibir agresión de policías de la CDMX contra su hijo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jaqueline Palmeros, activista y madre buscadora, denunció haber recibido amenazas telefónicas luego de visibilizar la agresión que su hijo de 15 años sufrió a manos de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Iztacalco, donde intentaron sembrarle droga.

En entrevista telefónica con Proceso, Palmeros relató que, aunque será hasta el 15 de octubre que presentará una denuncia formal por los hechos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), este martes ya recibió una llamada en la que una voz masculina la increpó por haber hecho pública la agresión:

“¿Tú eres la que levantó la denuncia?… Tú, Jaqueline, eres la que te va a cargar la verga”, le advirtieron.

Visiblemente afectada, Palmeros expresó sentirse confundida, triste y preocupada por la seguridad de su familia, pues —dijo— aunque sus parientes tratan de tranquilizarla, teme por su integridad: “Puedo decir que mi familia me está protegiendo, pero, ¿qué va a pasar cuando esté sola?”.

La activista hizo responsable a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de cualquier cosa que pueda ocurrirle y sostuvo que las amenazas están relacionadas con su labor como madre buscadora. “No me van a sembrar miedo. Soy una mamá soltera. Quisieron meterse con mi hijo y pude bajarlo de la patrulla para salvarlo. ¿Qué me quiere dar el gobierno, un mensaje? Apenas mañana voy a levantar la denuncia y ya me están amenazando. ¿De qué se trata?”, reclamó.

Palmeros señaló que desde hace semanas ha notado la presencia de automóviles estacionados frente a su casa durante la madrugada, lo que ha incrementado su sensación de riesgo, pese a contar con un mecanismo de protección.

La defensora agregó que planea presentar una denuncia contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) por la falta de atención a familias de larga data, y exigió al Estado garantizar su seguridad, así como sostener un diálogo directo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho.

“Yo sé que el gobierno no me está cuidando; ni la SSC ni nadie. ¿A quién le pido ayuda, si los que tendrían que cuidarme no me cuidan?”, cuestionó.

El pasado 12 de octubre, el hijo de Palmeros, Sebastián Palmeros Rosas, fue golpeado y sometido por elementos de la SSC en la colonia Juventino Rosas, en la alcaldía Iztacalco, tras ser acusado de una supuesta falta cívica. Durante la detención, los agentes incluso advirtieron a la familia que podrían “sembrarle droga”, según denunció la madre en una entrevista previa con este medio. El menor agredido. Foto: Especial

Hasta el cierre de esta edición, la SSC no ha emitido un posicionamiento público sobre las amenazas denunciadas por la buscadora.