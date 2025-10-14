Profeco: así te inscribes al REPEP para dejar de recibir llamadas publicitarias

¿Demasiadas promociones por teléfono? El REPEP ayuda a reducir llamadas con fines mercadotécnicos. Registro sin costo.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El aumento de llamadas con promociones comerciales reactivó el interés por el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), un padrón gratuito que permite restringir contactos telefónicos con fines mercadotécnicos. Con información oficial de Profeco.

El REPEP es un mecanismo de protección al consumidor para dejar de recibir llamadas publicitarias no solicitadas. La cobertura aplica a promociones de sectores como telecomunicaciones, turismo y comercio. No sustituye otros registros del ámbito financiero. Con información oficial de Profeco.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

¿Cómo inscribirse al REPEP?

Vía telefónica (desde el número a registrar):

Áreas metropolitanas de CDMX, Guadalajara y Monterrey: 55 9628 0000.

Resto del país: 800 962 8000.

Vía internet:

Portal oficial del REPEP: formulario para registrar línea fija o móvil y generar constancia de inscripción.

formulario para registrar línea fija o móvil y generar constancia de inscripción. El trámite es gratuito y de cobertura nacional.

¿Cuándo deja de sonar el teléfono?

Tras la inscripción se otorga a los proveedores un plazo de hasta 30 días naturales para depurar sus bases y suspender llamadas con fines publicitarios al número inscrito. Si, transcurrido el plazo, continúan los contactos, se puede presentar una denuncia ante Profeco aportando fecha, hora, número que llama y nombre del proveedor.

¿Qué no cubre?

El REPEP no bloquea llamadas de cobranza, organizaciones políticas, instituciones de beneficencia, encuestas ni emergencias. Para comunicaciones de servicios financieros (bancos, afores, aseguradoras) existe el registro REUS de Condusef.

Orientación y quejas

Para orientación y denuncias, Profeco dispone del Teléfono del Consumidor: