Rosario Piedra saca 70 mdp de la CNDH para atender daños por lluvias en el país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, anunció la devolución de 70 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para atender la devastación que dejaron las recientes lluvias torrenciales en algunos estados del país.

En un video de casi dos minutos y medio, grabado en su oficina, Piedra Ibarra informó que los fondos son el “resultado de los ahorros, de los esfuerzos de austeridad y reorganización” del organismo.

“Regresamos a la SHCP esa cantidad para que se destine a este gran esfuerzo de apoyo y reconstrucción”, dijo la presidenta de la CNDH, al expresar su solidaridad “en este momento de prueba”.

Para Piedra Ibarra, ante la contingencia por las inundaciones y los daños a la infraestructura, “lo urgente ahora es garantizar la alimentación y el agua potable para que los damnificados puedan pasar la emergencia”.

Al señalar que ante la tragedia “nadie puede permanecer ajeno”, la ombusperson consideró que ante las necesidades apremiantes de los damnificados y la atención de, “más adelante, las secuelas de las lluvias”, es que su administración decidió devolver parte de su presupuesto al gobierno federal.

Para 2025, el presupuesto asignado a la CNDH fue de mil 722 millones de pesos, por lo que los 70 millones de pesos equivalen al 4.06 % de lo canalizado al organismo público este año.

“Nos debemos al pueblo, a él respondemos y con él nos comprometemos”, dijo Rosario Piedra en su mensaje al manifestar su orgullo por “devolverle estos 70 millones que servirán sin duda para ayudar a quien ahora lo necesita”.

No es la primera ocasión en que Piedra Ibarra devuelve dinero a la SHCP para eventualidades por desastres naturales.

En octubre de 2023, tras la devastación causada en Acapulco por el paso del huracán Otis, Piedra Ibarra “donó” también 70 millones de pesos para ayudar en la emergencia.