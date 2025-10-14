Servidores de la Educación evalúan daños en planteles por las lluvias

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, en reunión de autoridades federales y estatales por las lluvias. Foto: @mario_delgado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Brigadas de Servidores de la Educación comenzaron a hacer inspecciones y levantamiento de información sobre los daños en las escuelas de los cinco estados azotados por las recientes lluvias, para que sean rehabilitadas y que sus alumnos regresen pronto a clases en condiciones seguras, informó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

En reunión con autoridades del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), de la aseguradora Agroasemex y los titulares de Educación de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz, detalló que dicho instituto realiza una “evaluación técnica detallada” en cada plantel para determinar el nivel de daño —leve, moderado o grave— y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal de apoyo a la educación.

Según el titular de la SEP, las brigadas recorrerán todas las escuelas afectadas para levantar reportes fotográficos y técnicos que agilicen los procesos de reparación y aseguren condiciones adecuadas para el regreso a clases, con el acompañamiento de las autoridades educativas estatales.

Agregó que en los casos donde existan afectaciones estructurales moderadas o graves, la información recabada servirá para conciliar con la aseguradora Agroasemex y determinar las acciones de reconstrucción y reposición de equipamiento.

Dichos planteles suspenderán sus actividades de manera temporal para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Delgado Carrillo añadió que las labores de desazolve, limpieza y desinfección en planteles con daños menores serán reembolsadas por la aseguradora, para que las actividades escolares se reanuden lo antes posible.