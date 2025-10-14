Sheinbaum anuncia nuevas becas para jóvenes y centros de alto rendimiento deportivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal prepara dos programas para atender a jóvenes y evitar que sean atraídos por la delincuencia, mediante becas y centros para alto rendimiento deportivo; parte de los recursos vendrán del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El próximo año se presentarán los programas: el primero será similar a lo que impulsó en la Ciudad de México cuando fue jefa de Gobierno conocido como “Jóvenes unen al barrio”, aunque aún están por definir el nombre.

“Son pequeñas becas a jóvenes que están en riesgo de ser reclutados para actividades delincuenciales”, para el mismo se hará un censo en zonas vulnerables para incorporarlos a actividades deportivas, prevé que podrían integrarse unos 20 mil jóvenes.

El otro es un programa de nombre centros comunitarios de alto rendimiento en los que los jóvenes también podrán sumarse a actividades deportivas durante cuatro o cinco horas al día y algunos podrán dedicarse a las disciplinas.

Estos programas son también parecidos a los Pilares que Sheinbaum Pardo instaló en la Ciudad de México donde jóvenes y personas de otras edades tienen acceso a oficios y deportes como cocina, carpintería, baile, box, computación.

Para elevarlos a nivel federal sostendrá conversaciones con gobernadores para determinar la infraestructura que se tiene.

A la par, se aplicará un programa de atención psicológica y otro de las implicaciones del uso excesivo de las redes porque, afirmó la presidenta, generan problemas de ansiedad, lo cual está demostrado.