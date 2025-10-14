Becas

Sheinbaum anuncia nuevas becas para jóvenes y centros de alto rendimiento deportivo

La mandataria adelantó que el próximo año presentarán los programas que buscan evitar que jóvenes sean reclutados para actividades delincuenciales. 
martes, 14 de octubre de 2025 · 11:47

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal prepara dos programas para atender a jóvenes y evitar que sean atraídos por la delincuencia, mediante becas y centros para alto rendimiento deportivo; parte de los recursos vendrán del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.  

El próximo año se presentarán los programas: el primero será similar a lo que impulsó en la Ciudad de México cuando fue jefa de Gobierno conocido como “Jóvenes unen al barrio”, aunque aún están por definir el nombre.  

“Son pequeñas becas a jóvenes que están en riesgo de ser reclutados para actividades delincuenciales”, para el mismo se hará un censo en zonas vulnerables para incorporarlos a actividades deportivas, prevé que podrían integrarse unos 20 mil jóvenes.  

El otro es un programa de nombre centros comunitarios de alto rendimiento en los que los jóvenes también podrán sumarse a actividades deportivas durante cuatro o cinco horas al día y algunos podrán dedicarse a las disciplinas. 

Estos programas son también parecidos a los Pilares que Sheinbaum Pardo instaló en la Ciudad de México donde jóvenes y personas de otras edades tienen acceso a oficios y deportes como cocina, carpintería, baile, box, computación.  

Para elevarlos a nivel federal sostendrá conversaciones con gobernadores para determinar la infraestructura que se tiene.  

A la par, se aplicará un programa de atención psicológica y otro de las implicaciones del uso excesivo de las redes porque, afirmó la presidenta, generan problemas de ansiedad, lo cual está demostrado. 

