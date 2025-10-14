Sheinbaum descarta consecuencias graves sobre amenaza de paro en el SAT

Protesta frente a oficinas del SAT en Reforma y Juárez. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el emplazamiento a paro que advirtieron algunos trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que no tendrá consecuencias graves porque se atiende a los inconformes.

Luego de que trabajadores acusaran que tienen horarios y cargas excesivas de trabajo, amenazaron con iniciar un paro y este martes la mandataria federal expuso que “se está atendiendo, no es algo que vaya a generar un problema grave”.

Es un tema que atiende el SAT y la Secretaría del Trabajo y se informará “una vez que tengamos conocimiento de si hubo oficinas cerradas y cuántas”, para dar respuesta a quienes pudieran estar preocupados por las citas que tengan.