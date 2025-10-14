Siguen hospitalizadas 90 personas por las lluvias: Ssa

David Kershenobich y el director del IMSS, Zoé Robledo, en la conferencia mañanera. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Salud federal (Ssa), David Kershenobich, informó que 90 personas están hospitalizadas, pero estables, a causa de los daños que dejaron las lluvias recientes en cinco entidades del país; la cifra de personas fallecidas se mantiene en 64.

Agregó que brigadas especializadas realizan acciones para evitar la propagación de enfermedades de transmisión vía mosquitos, como el dengue, en las zonas afectadas.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional de este martes, el funcionario dijo que la SSA coordina brigadas médicas, epidemiológicas, de vacunación y de control de vectores, con la participación de todas las instituciones del sector.

Respecto a las brigadas “control de vectores”; es decir, las que fumigan y controlan la propagación del mosquito transmisor del dengue, informó que son 35 en San Luis Potosí, 30 en Querétaro, 12 en Puebla y 63 en Veracruz.

Añadió que la SSA provee insumos para fumigación y control larvario para evitar brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos, garrapatas y otros insectos.

En particular, comentó que se puso en marcha un plan integral para controlar la transmisión del dengue en las regiones de la Huasteca hidalguense, potosina, queretana, poblana y el norte de Veracruz. Las estrategias incluyen limpieza de criaderos, aplicación de larvicida, termonebulización y recolección de residuos posteriores a la inundación.

Sobre la atención médica, mencionó que, a la fecha se han brindado más de siete mil 700 consultas directamente relacionadas con la emergencia y se mantiene la atención hospitalaria a 90 personas, todas ellas estables. En esas acciones participan más de cinco mil 800 trabajadores de la salud, integrados en 227 brigadas y 46 unidades médicas móviles.

En la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se mantiene en 64 la cifra de personas fallecidas. Sin embargo, no comentó nada sobre las 65 en calidad de “no localizadas” que mencionó ayer.

Las vacunas de emergencia

El titular de la SSA detalló que se activaron 471 brigadas de vacunación: 280 de la Ssa, 100 del IMSS, 41 del IMSS Bienestar y 50 del ISSSTE. Cada una está formada por un médico, una enfermera y un promotor de salud. Según Kershenobich, la meta es superar el millar de brigadas “en los próximos días”.

En esas brigadas, detalló, se aplican todas las vacunas: BCG, Hepatitis B, Hepatitis A, varicela, rotavirus hexavalente, SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), DPT (difteria, tosferina y tétanos), Tdpa (difteria, tétanos y tosferina acelular), Td (tétanos y difteria), VPH (virus del papiloma humano).

También están incluidas las vacunas contra neumococo, influenza y Covid -19, como parte de la Jornada Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026.