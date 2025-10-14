SSA brinda atención médica a damnificados por lluvias en Puebla, Veracruz e Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud federal (SSA), en coordinación con distintas instituciones de salud, realizó un despliegue de personal para dar atención médica, vigilancia epidemiológica, vacunación y control sanitario a los habitantes de las zonas afectadas por las lluvias en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

David Kershenobich, titular de la SSA, informó que en Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades con mayores afectaciones, se han conformado 161 brigadas, integradas por mil 188 personas entre personal federal y estatal, distribuidas de la siguiente manera:

Puebla: 32 personas federales y 130 estatales; brigadas médicas, epidemiológicas, de vacunación, de vectores y de protección contra riesgos sanitarios.

Veracruz: 46 personas federales y 822 estatales; brigadas médicas, epidemiológicas y de vacunación.

Hidalgo: 25 personas federales y 133 estatales, en 21 brigadas ya conformadas.

En un comunicado, la dependencia agregó que las acciones de protección a la salud incluyen vacunación contra hepatitis A y B, sarampión y rubéola, Covid-19, BCG, influenza y toxoide tetánico.

También se promueven medidas de higiene y saneamiento como lavado de manos, cloración del agua, aplicación de abate y distribución de suero oral.

Respecto al control de dengue, la SSA inició labores de limpieza para eliminar lodo y basura, además de ciclos de nebulización con equipos portátiles y espaciales, reinstalación de ovitrampas y control larvario domiciliario. Y dijo que esas acciones se mantendrán durante seis a ocho semanas en las localidades afectadas.

Además, las brigadas móviles han reforzado la atención en los hospitales de Huauchinango, Poza Rica y Tuxpan para garantizar el acceso de personal y recursos a las áreas más impactadas.

El personal que participa pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.