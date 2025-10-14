SSC investiga presunta agresión de policías a hijo de la buscadora Jaqueline Palmeros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que ya inició las investigaciones correspondientes luego de que 12 de octubre Sebastián Palmeros Rosas –de 15 años e hijo de Jaqueline Palmeros, activista y madre buscadora– fue amedrentado por policías en la colonia Juventino Rosas, alcaldía Iztacalco, donde los uniformados lo amenazaron con sembrarle droga.

La dependencia encabezada por Pablo Vázquez hizo llegar a esta redacción una tarjeta informativa en la que explicó que la madre del menor fue contactada por personal de la Dirección General de Asuntos Internos, instancia donde presentará su denuncia formal.

También señaló que ya se identificó a los uniformados involucrados, quienes serán citados a rendir declaración. Además, ofreció acompañamiento psicológico al adolescente a través de la Unidad de Contacto del Secretario.

El caso había generado preocupación debido a que, tras el episodio, el menor presentó afectaciones en su salud y estado emocional, incluyendo ansiedad, miedo a salir de casa, despertares nocturnos y pérdida de apetito.

En entrevista con Proceso, Palmeros cuestionó la impunidad con la que se cometen este tipo de abusos y señaló que no es la primera vez que su familia se enfrenta a situaciones de intimidación.

Por lo anterior, la activista y buscadora convocó a una protesta el próximo 15 de octubre, a las 16:00 horas, frente a las instalaciones de la SSC ubicadas en la calle Liverpool 136, en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc.