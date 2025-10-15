Adán Augusto López asegura que no ha sido notificado sobre la cancelación de su visa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, afirmó que no ha sido notificado sobre la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos, luego de que la agencia Reuters informara que el gobierno estadunidense revocó 50 visas a políticos mexicanos.

En conferencia de prensa, el exgobernador de Tabasco informó que tiene pasaporte diplomático, pero hasta ahora no lo ha utilizado, a pesar de haber viajado a Estados Unidos.

“Respecto a lo que me comenta de una supuesta lista o algo, yo diría que, al menos yo, no he sido notificado por ningún gobierno, por ningún país de los que yo mantengo visas, de la cancelación de ninguno de ellos.

“Desde luego también soy consciente de que cada gobierno que emite una visa a favor de un ciudadano de un país extranjero, puede revocarla, puede ampliarle el plazo, puede cancelarla; pero en este momento yo desconozco algún procedimiento de ese trámite.

“En mi caso les diría que yo sí solicité mi pasaporte diplomático, a pesar de que lo solicité y a pesar de que he tenido salidas al extranjero, no lo he utilizado y no solicité la visa diplomática, porque ese es un derecho que uno tiene”, detalló.

El senador morenista dijo que sabe que algunos de sus compañeros que la han solicitado y que incluso han ingresado a Estados Unidos, con ese tipo de visas, pero es un derecho que ellos deciden ejercerlo o no.