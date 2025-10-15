Entra ahora la onda tropical 38; lluvias intensas pegarán el jueves a los siguientes estados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló los estados y regiones en los que se prevén desde chubascos hasta lluvias muy fuertes con puntuales intensas este jueves.

En su pronóstico para el 16 de octubre el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó de precipitaciones con descargas eléctricas y granizo, reducción de visibilidad, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y posibles encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, un canal de baja presión extendido sobre el oriente del país, en interacción con los desprendimientos nubosos de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico ubicada al sur de Oaxaca, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas (regiones Altos, Centro, Fronteriza, Frailesca, Sierra y Soconusco); muy fuertes en Guerrero (occidente) y Oaxaca (norte), fuertes en Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (sur), así como lluvias con intervalos de chubascos en Tamaulipas (sur y costa), San Luis Potosí (oriente), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte y este).

Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Otros canales de baja presión sobre el noroeste, occidente y centro del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias puntuales intensas en Jalisco (Costa-Sierra Occidental y Costa Sur), muy fuertes en Colima (costa) y Michoacán (oriente y costa), fuertes en Chihuahua (sur), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste) y Nayarit (norte), además de chubascos en la Ciudad de México y Estado de México (suroeste).

El frente frío número 7, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, generarán rachas de viento de 40 a 55 km/h en la península de Baja California, Sonora y en el golfo de California, así como oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Finalmente, la nueva onda tropical número 38 ingresará y recorrerá lentamente la península de Yucatán, originando lluvias fuertes con descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Rachas de viento fuerte

Para el jueves, el sistema frontal número 7 se extenderá con características de estacionario sobre el norte del país, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, ocasionará descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en esa región; así como lluvias fuertes en Chihuahua y Coahuila.

La onda tropical número 38 recorrerá lentamente la península de Yucatán y ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en esa región.

Un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Oriental, en interacción con una circulación ciclónica en altura sobre el noreste mexicano, originará lluvias e intervalos de chubascos y posible caída de granizo en el noreste y oriente del territorio nacional.

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Oaxaca, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca, muy fuertes en Guerrero, además de oleaje elevado en costas de dichos estados.

Canales de baja presión sobre el interior del país, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Valle de México

Se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana ambiente fresco en la región y frío en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México (suroeste), los cuales podrán estar acompañados con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el jueves 16 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Sierra y Soconusco) y Oaxaca (regiones Sierra Sur, Costa e Istmo).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (costa), Jalisco (costa), Guerrero (este y sureste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur y noreste), Coahuila (noroeste), Durango (occidente), Sinaloa (sur), Colima (costa), Michoacán (costa), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Campeche (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (sur), Estado de México (suroeste), Morelos (norte) y Puebla (este).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 16 de octubre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 16 de octubre: