Lanzamiento del Starship 11 evidencia aumento de basura espacial en Playa Bagdad

MATAMOROS, Tamps. (apro).– El reciente lanzamiento del cohete Starship 11 de SpaceX ha dejado al descubierto un preocupante incremento de basura espacial que está llegando a las costas de Playa Bagdad, según reportes del equipo de técnicos comunitarios de Conibio Global.

El presidente del grupo ambientalista, Jesus Ibarra Rodríguez, dijo que este miércoles, documentaron residuos sólidos de color negro, con apariencia de caucho plástico, y fragmentos blancos de material sintético, posiblemente pertenecientes al recubrimiento térmico del cohete.

Starship's eleventh flight test reached every objective, providing valuable data as we prepare the next generation of Starship and Super Heavy ? https://t.co/YmvmGZTV8o pic.twitter.com/gO0i8XFWIH — SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025

Mencionó que entre los hallazgos más relevantes destaca un tanque cilíndrico metálico, identificado de forma preliminar como parte del sistema de propulsión o contraincendios del Starship 11. Dicho objeto fue asegurado por la PROFEPA, en coordinación con autoridades municipales, Protección Civil y la Secretaría de Marina, para su resguardo en el ENA.

Fragmentos de plástico

Además, el equipo registró el hallazgo de un delfín sin vida y otro flotando en el mar, ambos en la misma zona de impacto de los fragmentos. Los especialistas indicaron que uno de los ejemplares presenta signos de muerte no natural. Delfín, víctima

Elías Ibarra quien es Médico Veterinario, informó que realizará una necropsia especializada, al ejemplar encontrados sin vida, que incluye el análisis de órganos, tejidos y estructuras óseas, los cuales serán enviados a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT para estudios histopatológicos y neurológicos que determinen si las ondas de choque del cohete influyeron en la muerte del animal.

Conibio Global alertó que en las próximas horas seguirán arribando más fragmentos del cohete, lo que podría extender la zona afectada a más de 10 kilómetros de costa.

Final descent and splashdown of Starship on Flight 11, captured by the SpaceX recovery team in the Indian Ocean pic.twitter.com/TzvFnf8Z6d — SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025



La organización mantiene personal en campo documentando y exigiendo responsabilidad ambiental ante lo que califican como un nuevo episodio de contaminación por desechos espaciales en Tamaulipas.