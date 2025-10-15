Starship 11

Lanzamiento del Starship 11 evidencia aumento de basura espacial en Playa Bagdad

Se registró el hallazgo de un delfín sin vida y otro flotando en el mar, ambos en la misma zona de impacto de los fragmentos.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
miércoles, 15 de octubre de 2025 · 19:20

MATAMOROS, Tamps. (apro).– El reciente lanzamiento del cohete Starship 11 de SpaceX ha dejado al descubierto un preocupante incremento de basura espacial que está llegando a las costas de Playa Bagdad, según reportes del equipo de técnicos comunitarios de Conibio Global. 

El presidente del grupo ambientalista, Jesus Ibarra Rodríguez, dijo que este miércoles,  documentaron residuos sólidos de color negro, con apariencia de caucho plástico, y fragmentos blancos de material sintético, posiblemente pertenecientes al recubrimiento térmico del cohete. 

 

 

 

Mencionó que entre  los hallazgos más relevantes destaca un tanque cilíndrico metálico, identificado de forma preliminar como parte del sistema de propulsión o contraincendios del Starship 11. Dicho objeto fue asegurado por la PROFEPA, en coordinación con autoridades municipales, Protección Civil y la Secretaría de Marina, para su resguardo en el ENA. 

Fragmentos de plástico

Además, el equipo registró el hallazgo de un delfín sin vida y otro flotando en el mar, ambos en la misma zona de impacto de los fragmentos. Los especialistas indicaron que uno de los ejemplares presenta signos de muerte no natural. 

Delfín, víctima

 Elías Ibarra quien es Médico Veterinario, informó que realizará una necropsia especializada, al ejemplar encontrados sin vida, que incluye el análisis de órganos, tejidos y estructuras óseas, los cuales serán enviados a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT para estudios histopatológicos y neurológicos que determinen si las ondas de choque del cohete influyeron en la muerte del animal. 

Conibio Global alertó que en las próximas horas seguirán arribando más fragmentos del cohete, lo que podría extender la zona afectada a más de 10 kilómetros de costa. 

 

 


La organización mantiene personal en campo documentando y exigiendo responsabilidad ambiental ante lo que califican como un nuevo episodio de contaminación por desechos espaciales en Tamaulipas. 

 

Más de
Starship 11 Tamaulipas Playa Bagdad delfines

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias