“No son muchos trabajadores”: Sheinbaum sobre protestas del SAT

Claudia Sheinbaum habló en la mañanera sobre las protestas de trabajadores del SAT . Foto: Miguel Dimayuga y Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las manifestaciones de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no afectaron a gran parte de la atención que se da a usuarios.

Expuso que los inconformes son 400 de 25 mil trabajadores del SAT. “Solo se afectaron dos oficinas, pero no se cerraron completamente”, dijo.

El SAT informó que operaron con normalidad 155 de 162 oficinas. “No son muchos trabajadores”, insistió la presidenta también en que sólo algunas cerraron completamente.

Entre las demandas que tienen los trabajadores es un aumento salarial y el restablecimiento del seguro de gastos médicos mayores, afirmó la presidenta.

Aunque son los directivos del SAT quienes los atienden, la presidenta adelantó que algunas de sus demandas no podrán cumplirse porque “no hay ningún servidor público que tenga gastos médicos mayores, ni la presidenta”.

Y a quienes piden aumento de salario, indicó que es difícil porque existe un tabulador de sueldos dentro del SAT y se tendría que aumentar a todos los trabajadores, no sólo a algunos. Aunque habló de la posibilidad de reclasificaciones.

El SAT informó en una tarjeta que se suspendió operación en las oficinas ubicadas en Chihuahua, Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco; y en Ciudad de México sedes Oriente y Sur.

Para el 14 de octubre, se brindaron 59 mil 248 atenciones y se reagendaron, vía correo electrónico, 3 mil 258 citas en todo el país, lo que representa 5% del total de citas programadas.

“Esta institución mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores en un marco de respeto y responsabilidad. Este órgano tributario sostiene su compromiso con las y los trabajadores del servicio público y reconoce que su labor es esencial en la atención a la ciudadanía y en la transformación de las instituciones”, indicó el SAT.