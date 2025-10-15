Senado entrega 800 mdp a Tesorería de la Federación por fideicomiso extinguido

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Senado de la República entregó a la Tesorería de la Federación 800 millones de pesos que formaban parte del Fideicomiso para Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto de esa Cámara y que fue extinguido por este órgano legislativo, debido a que ya había cumplido con su objetivo inicial.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Adán Augusto López, informó que luego de la extinción del fideicomiso, los recursos remanentes, que ascienden a mil 74 millones 300 mil 693 pesos, fueron reintegrados a la Tesorería del Senado de la República en los términos que establece la ley.

“Se hizo una transferencia del orden de 800 millones de pesos a favor de la Tesorería de la Federación y seguramente en las próximas horas, lo más probable es que hacia el viernes de esta semana, estemos firmando un convenio con la Tesorería de la Federación para que quede debidamente sustentado legal y contablemente la entrega de esos recursos.

“La ley dice que todos los fideicomisos públicos tendrían que haberse extinguido, hubo dos que fueron la excepción a la ley en su momento, uno de ellos es el del Poder Judicial que ya fue extinto y el del Senado cuyo objetivo principal cuando se constituyó hace más de 30 años era primero la adquisición de los terrenos donde se levanta actualmente la sede, posteriormente la construcción, el equipamiento y en el final de los convenios modificatorios pues se trataba de digamos el mantenimiento de los equipos”, explicó.

Adán Augusto López detalló que del total de los mil 74 millones 300 mil 693 pesos con un centavo que recibieron, la Tesorería del Senado de la República retiene 274 millones 300 mil 693 pesos, que serán destinados a atender los compromisos derivados de la extinción del fideicomiso, como juicios laborales o mercantiles que enfrentaba el fideicomiso de manera indirecta y el Senado de manera directa.